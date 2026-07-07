Revisión del T-MEC pone bajo la lupa el comercio de México con China

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá como uno de sus temas centrales la relación comercial de México con China, particularmente por la preocupación de que productos de origen chino ingresen al mercado estadounidense aprovechando los beneficios del acuerdo comercial.

Revisión del T-MEC por relación de México con China

Aunque México puede comerciar libremente con China, el punto de debate no es la compra o venta de mercancías entre ambos países, sino la posibilidad de que empresas chinas establecidas en territorio mexicano realicen parte de su proceso de manufactura o ensamblaje en el país y posteriormente exporten esos productos a Estados Unidos como si fueran de origen mexicano.

Este mecanismo, conocido como triangulación, ha encendido las alertas en Washington. En los últimos años, China ha incrementado su presencia en México mediante inversiones y operaciones en sectores como autopartes, electrónicos, maquinaria, acero, baterías y vehículos eléctricos, lo que ha intensificado el análisis sobre el cumplimiento de las reglas del tratado.

La revisión del T-MEC busca fortalecer las reglas de origen

Ante este escenario, uno de los aspectos más complejos de la revisión del T-MEC será el fortalecimiento de las reglas de origen.

El objetivo es garantizar que las mercancías que reciben los beneficios del acuerdo hayan sido realmente fabricadas en Norteamérica y no únicamente ensambladas en México con componentes provenientes de otros países.

El tratado busca impulsar la producción dentro de la región integrada por México, Estados Unidos y Canadá, reduciendo la dependencia de manufacturas externas. Por ello, la verificación del origen de los productos será un tema prioritario durante las negociaciones.

Para México, el reto consiste en mantener su relación comercial con China, un socio relevante, sin poner en riesgo el acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, que continúa siendo su principal destino de exportación.