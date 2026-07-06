Despertaron entre escombros y nunca volvieron a escuchar la voz de mamá; la lucha por sanar a niños que quedaron solos tras terremotos en Venezuela

Días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el drama no solo permanece entre los edificios colapsados; también continúa en los refugios temporales, donde decenas de niñas y niños intentan comprender una realidad que cambió para siempre después de perder a sus padres bajo los escombros .

Muchos de ellos despertaron rodeados de personas desconocidas, lejos de su hogar y sin volver a escuchar la voz de mamá o papá ; hoy permanecen en dormitorios improvisados dentro de centros religiosos, albergues y casas de campaña, donde psicólogos, médicos y voluntarios trabajan para ayudarlos a enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

El silencio también se convirtió en una herida para los niños sobrevivientes

Especialistas que participan en la atención explican que el primer paso consiste en identificar el impacto emocional que dejó la tragedia; algunos menores reviven constantemente el momento del terremoto a través de dibujos o juegos; otros presentan cambios más profundos, como dejar de hablar o aislarse por completo después del desastre.

Por ello, además de la atención médica, los equipos de apoyo ofrecen acompañamiento psicológico y espiritual para crear espacios donde los pequeños puedan sentirse seguros mientras comienza su proceso de recuperación emocional.

Psicólogos y voluntarios ayudan a reconstruir una infancia marcada por el terremoto

Entre las acciones impulsadas por organizaciones y voluntarios también surgió una petición que ha conmovido a miles de personas: encontrar mujeres dispuestas a convertirse en madres de acompañamiento para los menores que quedaron completamente solos.

La intención no es sustituir a sus familias, sino brindarles estabilidad emocional durante esta etapa tan delicada; los especialistas explican que estas personas deberán ser cuidadosamente seleccionadas, ya que el objetivo es evitar que los niños cambien constantemente de figura de apoyo y puedan generar un vínculo de confianza con alguien que les ofrezca seguridad, afecto y contención.

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Quienes participan en esta labor coinciden en que, en ocasiones, un abrazo, una conversación tranquila o simplemente permanecer a su lado puede representar el primer paso para que los menores vuelvan a sentirse protegidos.

Con el paso del tiempo, cada niño continuará el proceso legal y de protección correspondiente hasta ser recibido por familiares o nuevas familias, dependiendo de cada caso.

De acuerdo con datos de UNICEF, antes del desastre alrededor de 3.9 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en la zona más afectada por los terremotos.

El organismo internacional insiste en que quienes perdieron a sus seres queridos necesitarán acompañamiento permanente, protección integral y atención especializada para reconstruir sus vidas después de una tragedia que cambió su infancia para siempre.