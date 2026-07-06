VIDEO | Recién nacida sobrevive a terremotos de Venezuela: “No hay condición para ninguna persona”

Con una bebé recién nacida en brazos, Journie Johan Blanco reconoce que logró salvar a su familia de los terremotos en Venezuela, pero que no será fácil poder recuperarse. “No es apto para la bebé, ni para nadie, porque en realidad no hay condición para ninguna persona vivir así", declaró.

Esta es solo una de las cientos de familias afectadas por el doblete sísmico, ellos perdieron sus casas y todas sus pertenencias, por lo que ahora sobreviven en casas de campaña y tienen que cocinar al aire libre, mientras intentan reconstruir su futuro.

En el último reporte de las autoridades, se confirmó que aumentó a 3 mil 342 la cifra de fallecidos; además, hay más de 16 mil 400 heridos y 17 mil personas sin hogar, entre ellos, la familia de Journie Johan Blanco.

