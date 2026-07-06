Las cuentas pendientes de Andrea Pochak: Denunciada por ocultar pruebas a favor de Argentina

Lo que ocurrió en los tribunales internacionales es una contradicción difícil de creer. Existe una denuncia penal formal, con nombre y apellido, dirigida directamente contra la abogada Andrea Pochak. Se le acusa de haber ocultado 30 kilos de pruebas que favorecían la defensa del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para dimensionar el tamaño de la omisión: si una sola hoja tamaño carta pesa aproximadamente 5 gramos, estamos hablando de que esta mujer escondió al menos 6 mil hojas de evidencia. Entre los documentos que decidió no tomar en cuenta se encuentran correos, informes oficiales, testimonios clave y archivos que habrían demostrado la postura legal de su propio país.

El origen del conflicto: El polémico caso Catela

Todo este escándalo gira en torno al denominado Caso Catela. La exfuncionaria Marta Susana Catela mantenía un litigio contra Argentina, acusando al Estado de haber violado sus derechos humanos al destituirla mediante un juicio político.

¿Cómo se ven 30 kilos de impunidad?



Equivale a unas 6 mil hojas de evidencia que la abogada Andrea Pochak presuntamente ocultó para hacer perder a Argentina ante la CIDH en el caso Catela.



Lo más increíble: hoy, Pochak es la delegada que representa a Argentina ante ese mismo… pic.twitter.com/oKzf25DqEN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

La realidad detrás de esa destitución es que Catela fue separada de su cargo por un incumplimiento flagrante de sus deberes como funcionaria pública, tras comprobarse que dictaba resoluciones judiciales presuntamente contrarias a la ley de manera deliberada. Era precisamente ante este procedimiento que Argentina se defendía en los tribunales, sosteniendo firmemente que se había seguido cada paso establecido por la ley.

Sin embargo, debido a la falta de pruebas que misteriosamente no llegaron a su destino, Argentina perdió el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí surge la denuncia penal actual, la cual sostiene que Pochac omitió enviar esos 30 kilos de informes a la CIDH, quitándole al país la oportunidad de demostrar la legalidad de sus acciones.

La ironía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El punto más crítico y contradictorio de la situación actual es el cargo que ocupa la acusada. Hoy por hoy, Andrea Pochak es nada menos que la delegada oficial por Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Resulta una ironía absoluta que la persona encargada de representar al país ante dicho órgano internacional sea la misma abogada acusada de haberle arrebatado la oportunidad de defenderse con miles de hojas de evidencia. Su ética, integridad y moral hoy se encuentran bajo un fuerte cuestionamiento público. Con cuentas penales pendientes por resolver en la justicia, Pochak tiene actualmente en sus manos la responsabilidad de proteger los derechos humanos de todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).