Las donaciones al pueblo de Venezuela han generado polémica: ¿ropa nueva o en buen estado?

Las donaciones para las familias afectadas por los sismos en Venezuela desataron opiniones encontradas entre los venezolanos. Todo comenzó con un video en el que una mujer pidió a la población no llevar ropa usada, zapatos usados, sábanas o toallas, y aseguró que solo debían entregarse artículos nuevos y con etiqueta.

Sus declaraciones generaron críticas y preguntas sobre si, en medio de una tragedia, es correcto poner condiciones a la solidaridad. Sin embargo, voluntarios y personas afectadas ofrecieron otra perspectiva, la ayuda sí debe ser digna, pero eso no significa que tenga que ser completamente nueva.

¿Por qué surgió la polémica por las donaciones en Venezuela?

El video se viralizó luego de que se rechazaran prendas usadas y se calificara como una “ofensa” entregar ropa sin estrenar o artículos considerados poco útiles, como vestidos de fiesta o prendas con lentejuelas.

Aunque el mensaje buscaba evitar que llegaran objetos en mal estado, muchas personas consideraron que el tono minimizaba el esfuerzo de quienes donan con la intención de ayudar.

En #Venezuela, la solicitud es clara: donar ropa nueva, útil y en buen estado.



No se trata de lujo ni de marcas, sino de respeto y dignidad hacia quienes perdieron todo. Prendas rotas o inservibles no alivian la tragedia, la agravan.



Cada cobija, cada prenda puede devolver… pic.twitter.com/OmTtyylZry — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

¿Qué piden realmente los damnificados y los voluntarios?

En los centros de acopio, la opinión fue distinta. Damnificados y voluntarios coincidieron en que la prioridad no es la marca ni que la ropa sea nueva, sino que esté limpia, completa y en condiciones de usarse.

“Si tengo necesidad de vestirme, no me importa que sea de marca o nueva”, expresó una de las personas afectadas, mientras otros recordaron que cualquier prenda puede representar abrigo para alguien que perdió su hogar.

Quienes organizan las donaciones explicaron que sí existe un filtro, la ropa rota, sucia, contaminada o inservible debe desecharse, ya que podría representar un riesgo sanitario.

¿Qué tipo de donaciones sí son útiles en una emergencia?

Los responsables de clasificar la ayuda hicieron un llamado a donar pensando en las necesidades reales de quienes atraviesan una tragedia.

Entre los artículos más útiles destacan:



Ropa limpia y en buen estado.

Zapatos utilizables.

Cobijas y sábanas limpias.

Productos de higiene personal.

Alimentos no perecederos y agua, cuando sean solicitados.

También pidieron evitar prendas deterioradas o que difícilmente serán utilizadas, como ropa de gala o artículos dañados.

Voluntarios señalaron que la solidaridad no debe medirse por el precio de una prenda, sino por el respeto hacia quienes la recibirán.

También recordaron que, en algunas zonas afectadas, montones de ropa terminaron abandonados debido a fallas en la distribución y no porque las familias rechazaran la ayuda.