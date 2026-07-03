250 años de la independencia de Estados Unidos: el día que nació una nueva era

Hace 250 años, en Filadelfia, 13 colonias decidieron romper con el dominio británico. El 4 de julio de 1776, la declaración de independencia proclamó el nacimiento de Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva era en la historia mundial.

La independencia de Estados Unidos no fue inmediata. Luego de años de guerra contra el ejército británico, figuras como George Washington, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, lideraron la causa de la libertad.

La declaración de independencia, redactada por Thomas Jefferson, estableció principios revolucionarios, por ejemplo, que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Ese documento no solo fundó un país, sino que inspiró movimientos democráticos en todo el mundo. La unión de las colonias dio paso a la creación de una constitución en 1787, que estableción un sistema de gobierno basado en la división de poderes y el respeto a las libertades individuales.