Cirujana china extiende su labor médica más allá de las fronteras

Desde realizar visitas domiciliarias hasta llevar atención médica al otro lado del mundo, los buques hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China han permitido que los facultativos chinos pongan su experiencia al servicio de la comunidad internacional. Para Xiao Yu, miembro del Partido Comunista de China y una destacada cirujana vascular, cada misión es una oportunidad para transformar las vidas de sus pacientes y reafirmar su compromiso con el servicio humanitario.

La relación entre médicos y pacientes suele nacer en las salas del hospital, especialmente cuando se trata de una emergencia.

Este caso no fue la excepción. Un tripulante de Moldavia sufrió una repentina enfermedad mientras su embarcación se encontraba atracada en Shanghai. Tras ser trasladado al Hospital Changhai, recibió atención especializada.

Stanislav Lungu, tripulante moldavo:

“Confié en ellos porque me dijeron que no era el primer paciente que padecía de esta enfermedad. Ya habían realizado este procedimiento muchas veces.”

La doctora Xiao Yu cuenta con amplia experiencia en la atención de pacientes extranjeros. Formó parte de la tripulación del buque hospital Arca de la Ruta de la Seda, embarcación diseñada y construida íntegramente por China.

La primera misión de esta nave, denominada “Armonía”, finalizó en abril, tras recorrer el Pacífico Sur y América Latina, donde brindó asistencia médica y promovió intercambios profesionales con especialistas locales.

Uno de los momentos más destacados para Xiao Yu fue la escala en Brasil, donde presentó a sus colegas el robot asistente para cirugía endovascular.

El equipo responsable de esta tecnología, encabezado por el doctor Lu Qingsheng desde Shanghai, se sitúa a la vanguardia mundial al incorporar el sistema robótico en la mayor parte del procedimiento quirúrgico.

Lu Qingsheng, director del Departamento de Cirugía Vascular - Hospital Changhai

“Hemos entrado en una nueva era de cirugía precisa, inteligente y mínimamente invasiva, orientada a aumentar la tasa de éxito de las intervenciones. Promover esta tecnología desarrollada en China al resto del mundo demuestra el liderazgo del país en esta área”.

El doctor Lu destaca que Xiao Yu ha sido una pieza clave para convertir la innovación en realidad y contribuir a difundir a nivel internacional esta tecnología de vanguardia.

Xiao Yu, doctora del Departamento de Cirugía Vascular - Hospital Changhai

“Una vez que nuestro robot sea oficialmente lanzado, ya no será necesario invitar al doctor Lu a Brasil. Gracias a la tecnología 5G, podrá realizar cirugías a distancia desde China. Es un gran avance.”

Para la doctora Xiao Yu, este viaje fue mucho más que una misión médica. También representó una etapa de crecimiento profesional y personal, cuyas experiencias plasmó cada día en su diario.

“Dibujé un mapa para los niños. Quería mostrarles, cuando regresara a casa, los lugares que había visitado, los países por los que pasé y cómo fue todo ese recorrido.”

234 días de navegación y más de 36,000 millas náuticas recorridas. La misión más extensa realizada hasta ahora por un buque hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China.

Además, para Xiao Yu, participar en esta misión humanitaria implicó pasar un largo tiempo lejos de sus hijos, pero también le permitió convertirse en un ejemplo a seguir.

“Ahora tengo una comprensión más profunda de mi país. El patriotismo dejó de ser solo un concepto para convertirse en algo tangible, y espero transmitir eso mis hijos.”

Misión humanitaria de China atendió a más de 20 mil pacientes

De vuelta en Shanghai, retomó la rutina diaria en el Hospital Changhai. Xiao Yu asegura que la excelencia médica se construye con experiencia, paciencia y dedicación.

Tras dos décadas como miembro del Partido Comunista de China, considera que todo gira en torno al sentido de la responsabilidad.

“Al salir al mundo comprendimos que cada generación tiene su propia responsabilidad. La misión Armonía busca llevar a la práctica la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y demostrar nuestro compromiso con ella.”

Durante la misión Armonía 2025, el equipo médico del buque hospital Arca de la Ruta de la Seda atendió a más de 26,000 pacientes.

Desde salvar vidas en China hasta llevar una atención médica especializada a través de los vastos océanos, cada misión ayuda a acercar a las personas mediante la cooperación y la asistencia sanitaria internacional.

