Escala presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Sinaloa por crimen organizado

Las investigaciones abiertas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el crimen organizado siguen acumulando señalamientos.

De acuerdo con la información difundida, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa al gobernador Rubén Rocha Moya de haber recibido apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la elección a cambio de presuntos beneficios para la organización criminal. En las indagatorias también se menciona al senador Enrique Inzunza, al exvicefiscal conocido como “El Culiacán Regio”, a un exalcalde de Culiacán, así como a policías y otros presuntos colaboradores.

A estas investigaciones se suman las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sostiene que recursos obtenidos del llamado “huachicol fiscal” habrían sido utilizados para financiar campañas políticas. Según esa dependencia, una vez en el poder, algunos funcionarios facilitarían operaciones del narcotráfico y otorgarían contratos públicos a empresas vinculadas con organizaciones criminales para presuntamente lavar dinero.

Además, se menciona una denuncia de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, en la que se señala que el gobierno estatal realizó transferencias a una empresa incluida en las listas de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.