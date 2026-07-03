250 años después: ¿El experimento democrático de Estados Unidos enfrenta su mayor prueba?

A 250 años de la Independencia de Estados Unidos, su modelo de democracia que inspiró a decenas de países, incluido México, se mantiene como un referente mundial, aunque enfrenta señales de desgaste.

De acuerdo con el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, el país está clasificado como una democracia imperfecta desde el 2016, y en la edición más reciente cayó del lugar 28 al 34 a nivel mundial, debido principalmente al deterioro en el funcionamiento del gobierno y en libertades civiles.

La evolución de la democracia estadounidense trasciende fronteras, porque su estabilidad influye en la migración, seguridad y su relación comercial con México. Aunque el experimento democrático sigue en marcha, especialistas se cuestionan si el deterioro es un punto de inflexión real o solo un respiro antes del siguiente tramo cuesta abajo.