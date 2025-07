Trampa por 5 mil semanales: Arturo viajó a Guadalajara para ser trailero; llegó a Jalisco y desapareció

Un sueldo de cinco mil pesos semanales, capacitación pagada y la promesa de un nuevo comienzo como trailero. Esa fue la oferta que llevó a Arturo Carrillo López, de 22 años, a viajar de Toluca a Guadalajara, en Jalisco; sin embargo, el sueño se convirtió en una pesadilla. Tras un último mensaje, su rastro se perdió, y hoy su familia lo busca desesperadamente, temiendo que haya sido engañado por el crimen organizado.

Arturo Carrillo: La oferta que cambió todo de la noche a la mañana

Para Arturo, quien solo contaba con estudios de secundaria y diversos oficios, la oportunidad parecía irrechazable. Su novia, Esther, relató en entrevista con Hechos AM cómo surgió todo. “El hijo de un antiguo jefe se dedica al negocio de tráileres y le había ofrecido un trabajo, pero era en Guadalajara. Me comentó que le iban a hacer una prueba de manejo y de la noche a la mañana me avisa que se tenía que ir”, explicó.

La promesa era tentadora: "$5 mil pesos semanales, y él aprovechó esa oportunidad y aceptó". La supuesta empresa, que se identificó como “Innovativos”, incluso corrió con los gastos y le compró un boleto de autobús que partió la noche del 11 de junio desde Toluca.

“Ya no le llegaban los mensajes": Las últimas horas de contacto

Arturo mantuvo comunicación constante durante su trayecto. “Viajó, me mostró fotos del transcurso de su viaje”, recuerda su novia. El boleto confirmaba la salida a las 20:00 horas del 11 de junio. A las 22:54, Arturo envió su ubicación: estaba en la carretera México-Guadalajara, a la altura de Morelia.

La última conversación fue la mañana del 12 de junio. “Me dijo que a las 5 de la mañana había llegado a Guadalajara y que estaba esperando al señor que lo iba a recoger”, narra Esther. Horas después, la angustia comenzó.

“Pasaron como cuatro horas y le pregunté que cómo estaba y me dijo que ya iba a llegar a su destino, donde iba a trabajar. Me quedo dormida una hora y cuando le contesto, ya no le llegaban los mensajes. Desde ese momento dejamos de tener comunicación con él”, relató su novia.

La última conversación de Arturo Carrillo con su novia, antes de desaparecer en Jalisco, tras aceptar trabajo como trailero

Una búsqueda desesperada entre la burocracia

La familia de Arturo vive un doble calvario. Por un lado, la incertidumbre sobre su paradero; por otro, los obstáculos para encontrarlo. “Hemos intentado localizar a la empresa... son demasiados números, pero no hemos dado con ninguno. Hemos hablado con otras personas, pero no encontramos nada”, lamenta Esther.

Aunque la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) ya emitió una ficha de búsqueda, la denuncia se complica. La familia asegura que las autoridades les han indicado que deben presentar reportes no solo en la Fiscalía del Estado de México, sino también en Morelia y Jalisco, los últimos puntos donde se tuvo rastro de Arturo.

Esto representa un desafío mayor para la familia, cuyo padre es taxista y enfrenta una situación económica complicada.

La ficha de la COBUPEM precisa que Arturo Carrillo López tiene 22 años y como seña particular, el tatuaje de una cruz en el antebrazo derecho. Su familia pide el apoyo de la ciudadanía para difundir su caso y aportar cualquier pista que ayude a traerlo de vuelta a casa.