María del Carmen desapareció en Cuautitlán y la Fiscalía “de vacaciones": Tarde y emiten ficha con datos falsos

Imagina que tu hermana desaparece. Imagina que sabes dónde estaba. Ahora piensa que la autoridad te responde: “No podemos ayudar, es como buscar una aguja en un pajar”. Ese es el infierno burocrático que vive hoy Amairani Méndez, hermana de María del Carmen Méndez Quintero, quien desapareció el pasado 2 de diciembre en Plaza Arkana, en el Estado de México (Edomex).

Lamentablemente, para las autoridades ella es solo un trámite mal hecho y así lo describe su hermana.

La “doble desaparición” de María del Carmen Méndez

En entrevista exclusiva para Hechos AM , la familia destapó una serie de negligencias que rayan en lo absurdo. No solo María está desaparecida físicamente; la Fiscalía la “desapareció" también en el papel con datos inventados:



La ficha oficial dice que se perdió el 13 de noviembre (Falso: fue el 2 de diciembre).

(Falso: fue el 2 de diciembre). Dice que se perdió en Hermosillo, Sonora (Falso: fue en Cuautitlán Izcalli, Edomex).

Su nombre es María del Carmen Méndez Quintero, joven desaparecida desde diciembre; su hermana Amairani pide ayuda y denuncia a Fiscalía

“Pusieron la colonia La Manga, en Hermosillo, simplemente porque no quisieron poner la ubicación real. Se lo dije al fiscal y su respuesta fue: ‘Yo no puedo hacer nada’”, denunció Amairani con la voz rota.

El calvario comenzó en Sonora. Cuando la familia intentó denunciar inicialmente, la respuesta de la Fiscalía local fue que, por ser temporada navideña, el trámite tardaría dos semanas en llegar al centro del país.

Al viajar desesperada a la Ciudad de México, Amairani se topó con pared. Sin una “captura de pantalla” o una ubicación en tiempo real, el Ministerio Público desestimó la búsqueda inmediata.

Nada que celebrar mientras la crisis de #desaparecidos sigue dejando familias rotas.



María del Carmen Méndez, de 31 años, desapareció el 2 de diciembre en el #Edomex. Su familia denuncia errores y lentitud en la Fiscalía, y pide apoyo real para encontrarla.



Piden ayuda para localizar a María del Carmen, desaparecida en Cuautitlán Izcalli

Hoy, la familia Méndez no solo lucha contra el tiempo y la delincuencia, sino contra un sistema que, “de vacaciones” o por pereza, se niega a corregir una ficha de búsqueda.

Si tienes información real sobre el paradero de María del Carmen, ignora los datos erróneos de la ficha oficial: su último rastro fue en los departamentos contiguos a Plaza Arkana Norte, en Cuautitlán Izcalli.

