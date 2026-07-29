¿En el norte no tiembla? Amplían monitoreo de sismos en México y estos son los estados con nuevas estaciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN) tienen un nuevo plan para monitorear los sismos en México y se trata de la instalación de 58 nuevas estaciones de monitoreo de temblores al norte del país, una expansión histórica que prioriza esta región, derribando el mito de que "no hay actividad sísmica" en dichos estados.

De acuerdo con el comunicado de la Dirección General de Comunicación Social (DGCS), la medida busca tener una mayor precisión en la medición de sismos y generar mapas de intensidad exactos para agilizar la respuesta de los elementos de Protección Civil, evaluar presas y salvaguardar a la población.

¿Cómo funcionarán las estaciones sísmicas?

De las 58 nuevas estaciones, 38 estarán a cargo del SSN y 20 del Instituto de Ingeniería de la UNAM, esto con el financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. Estarán interconectadas mediante fibra óptica, líneas de Red UNAM y enlaces de radio para garantizar así que no se pierdan datos si una vía falla durante un sismo.

Actualmente, las estaciones se encuentran en proceso de edificación y se estima concluir las correspondientes a la nueva etapa del Instituto de Ingeniería durante este 2026.

¿Dónde estarán las nuevas estaciones sísmicas de México?

Esta cobertura se expande a la zona norte de México, como:



Península de Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tijuana

A la par, se reorganiza la distribución en el centro y sureste del país.

¿Es cierto que en el norte de México no tiembla?

Según la UNAM, el mito de que en el norte de México no tiembla, es falso, pues la instalación de estas estaciones en los estados fronterizos confirmará científicamente que sí hay movimientos telúricos, permitiendo detectar temblores antes de que sean ignorados por la falta de instrumentación.

¿Cuáles son los estados de mayor vigilancia por actividad sísmica?

El primer puesto se lo lleva la Ciudad de México (CDMX), la cual destaca como una de las urbes más instrumentadas del mundo con alrededor de 100 estaciones, un nivel equiparable al de Tokio, Japón; o Los Ángeles, California, Estados Unidos. Le sigue Guerrero, que se mantiene como el estado con mayor equipamiento (34 estaciones), seguida de Oaxaca, donde se sumarán dos nuevas a sus casi 30; y por último Michoacán.

¿Dónde ver la Red de Observación de Sismos Fuertes en México?

A la par de la nueva infraestructura, se lanzó la plataforma Red de Observación de Sismos Fuertes, la cual libera un mapa de interactivo de aceleraciones sísmicas, donde el color rojo indica las zonas en las que el movimiento del suelo es intenso, permitiendo a las autoridades tomar decisiones críticas casi en tiempo real.

¿Qué hacer antes de un sismo en México?

Finalmente, Protección Civil reveló lo que debe de hacer la población antes de un sismo:



Eliminar la idea de que tu estado es "libre de sismos" y monitorear la red

y monitorear la red Preparar y actualizar tu mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, silbato y documentos importantes

Identificar zonas de menor riesgo, puntos de reunión y establecer un plan de comunicación familiar

Una vez que pase el temblor, consultar la plataforma de la Red Sísmica Mexicana para verificar la intensidad real en tu entidad.