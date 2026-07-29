Los torturaron como “novatada” en su curso de inducción: Al menos 50 alumnos denuncian abusos en la Normal Mactumatzá de Chiapas

Padres de familia de alumnos de la Normal Mactumatzá de Chiapas se manifestaron para denunciar los maltratos, abusos y torturas que vivieron sus hijos en dicho plantel educativo.

¿Qué les hicieron a los niños y qué dijeron las autoridades de los hechos denunciados?

Padres de Chiapas se manifiestan contra las "novatadas"

Fueron los papás de los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes se manifestaron para denunciar los abusos físicos y psicológicos que se realizaron en contra de sus hijos después de haber aprobado el examen de admisión.

Los padres señalaron a los comités estudiantiles de haberles prometido que sus hijos estarían en "manos seguras" y, en lugar de eso, atentaron gravemente contra su seguridad y sus derechos humanos.

Así fue abusiva "novatada" que le hicieron a los alumnos

Fueron al menos 50 estudiantes de nuevo ingreso que denunciaron haber sufrido agresiones y haber sido encerrados con el pretexto de que era una "novatada" hecha por alumnos de grados más arriba.

Durante varios días, los jóvenes fueron aislados, recluidos en un lugar pequeño y desgastados físicamente con ejercicios.

A los de nuevo ingreso les quitaron o condicionaron la comida, dándoles una o dos tortillas al día con una papa. Como castigo, los obligaban a agarrar un plato y una taza en el aire por media hora sin poder bajar el brazo.

Los dejaron encerrados en cuartos sin ventilación y les prohibieron ir al baño para bañarse o asearse.

Fueron obligados a hacer actividades sin descanso a pasar varias noches sin dormir nada.

Denuncian abusos y tortura durante novatada en la Normal Mactumatzá en #Chiapas



Una estudiante de la Normal Rural Mactumatzá terminó hospitalizada por deshidratación severa tras sufrir privación de sueño, encierro y racionamiento de comida y agua en el curso de inducción.… pic.twitter.com/cl9cwnUMQD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

¿Qué dijeron los alumnos sobre lo que sufrieron en la Normal?

Una estudiante originaria del municipio de Simojovel no soportó los maltratos físicos y psicológicos. En lugar de recibir atención médica por parte de la escuela, fue abandonada por miembros del comité estudiantil en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

Transeúntes la auxiliaron y contactaron a su padre, quien viajó durante seis horas para rescatarla y llevarla a distintos hospitales, donde confirmaron que se encontraba gravemente deshidratada.

Estudiantes han compartido testimonios similares sobre las agresiones sufridas durante este proceso.

¿Qué dijeron las autoridades sobre las agresiones?

Tras lo sucedido, los afectados interpusieron denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Padres de familia denunciaron que las autoridades señalaron que "no podían hacer nada", justificando las agresiones físicas como parte de las "costumbres, tradiciones e historia interna" de la escuela normal.