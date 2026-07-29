VIDEO| “Mamá, mamá": Captan intento de secuestro a niña en calles de Guadalajara; sospechosa dijo ser familiar

En redes sociales se difundió un video que muestra el momento exacto en el que una mujer presuntamente intentó secuestrar a una niña que jugaba frente a su vivienda en calles de la colonia Jalisco, en Guadalajara; vecinos intervinieron y lograron rescatarla.

Las cámaras se seguridad de una de las viviendas de la zona, logró captar todos los hechos.

Gritos de auxilio alertaron a vecinos: Así fue el intento de secuestro en Guadalajara

El video muestra cómo la mujer carga a una niña para intentar meterla a la parte trasera de un auto color gris, que se encontraba estacionado en la zona; se puede ver cómo la menor, que vestía con un pantalón y playera de color rosa, comienza a patalear y gritar para no ser ingresada a la unidad.

En una parte del video se puede ver como la menor logra zafarse unos segundos del agarré de la mujer; sin embargo, volvió a ser jaloneada para intentar nuevamente meterla en el auto.

Después de varios segundos de forcejos y gritos desesperados, la niña logró llamar la atención de los vecinos, quienes rápidamente salieron para intervenir en la situación, evitando que pasara a mayores.

Al parecer, los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de julio 2026, alrededor de las 13:53 horas.

"Es mi hija": Sospechosa intenta engañar a vecinos en Guadalajara

Después de escuchar los fuertes gritos, vecinos de la zona salieron de sus casas. La mujer aseguraba ser familiar de la menor, incluso en el video puede escucharse afirmar que es su "mamá"; sin embargo, la versión fue desmentida por una de las vecinas que se acercó al lugar de los hechos.

"Es mi hija (...) es mi hija", se puede escuchar decir a la mujer, quien ya que encontraba al interior del auto con la puerta abierta.

Al ver que más vecinos se acercaban al lugar, la menor comenzó a gritar más fuerte, llamando a su mamá, para después zafarse de la mujer y salir corriendo a su domicilio.

Graban intento de sustracción de una menor en la colonia Jalisco. La niña logró resistirse y pedir ayuda, lo que movilizó a vecinos que la resguardaron. La mujer responsable logró darse a la fuga tras ser descubierta. Los hechos ocurrieron el 24 de julio. pic.twitter.com/KudaSIOIbD — Ricardo García (@RiGarciaJal) July 29, 2026

Sospechosa logra escapar del lugar: No hay detenidos por intento de secuestro

Aprovechando la confusión, la sospechosa cerró la puerta del vehículo, logrando escapar del lugar de los hechos. Hasta ahora ni hay detenidos.

Por el momento, las autoridades no han revelado información respecto al tema, por lo que se desconoce si ya se investigan los hechos o se abrirá una carpeta de investigación.