¿Cuándo fue el más largo y peor terremoto registrado en la historia del planeta?

El planeta Tierra sufre de diversos fenómenos naturales, entre ellos, los terremotos, los cuales son temblores repentinos y rápidos del suelo, ocasionados por el movimiento de rocas ubicadas debajo de la superficie terrestre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Algunos de estos movimientos telúricos no sólo pueden causar daños por el derrumbe de construcciones, sino que también pueden provocar tsunamis, avalanchas e incendios. Sin embargo, ¿cuál ha sido la peor de estas catástrofes?

¿Cuál ha sido el peor terremoto en la historia de la humanidad?

El peor terremoto registrado en la historia fue el ocurrido el 22 de mayo de 1960 a las 15:11 horas en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile, con una magnitud de 9.5. Como referencia, el temblor de México de 2017 tuvo una magnitud de 7.1 y el de 1985 fue de 8.1.

La energía liberada en el terremoto chileno puede ser equivalente a más de 20 mil veces la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, en Japón, en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, destaca la BBC.

El 22 de mayo de 1960 a las 15:11:43hrs. se registró un terremoto de magnitud 9.5 considerado el más poderoso registrado, el terremoto fue originado entre la placa de Nazca y la Sudamérica, la ruptura comenzó al norte de Valdivia y se propagó hacia el sur. #Chile #Sismo pic.twitter.com/WfIjCTEmd4 — Instituto de Geofísica, Sismicidad, Volcanología (@CSismico) July 4, 2023

Además, tuvo una duración de aproximadamente 10 minutos. 15 minutos después del temblor ocurrió un tsunami que provocó olas de más de 10 metros de altura que afectaron la parte sur de Chile.

El movimiento telúrico causó que la comunidad de Valdivia sufriera un hundimiento de más de 1.5 metros. Más de 2 mil personas murieron y los caminos de la comunidad quedaron afectados, así como diversas construcciones.

¿Cuándo fue el terremoto más grande de México?

En México, el terremoto con mayor intensidad reportado es de magnitud 8.2 y ocurrió el 3 de junio de 1932, en las costas de Jalisco y Colima. Este movimiento destruyó la capital de Colima y dejó un saldo de 400 personas muertas, de acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional.

Sin embargo, a este temblor le siguieron otros dos: uno el 18 de julio y el 22 del mismo mes, este último de magnitud 6.9, el cual causó un tsunami con olas de cerca de 10 metros de altura. Este maremoto destruyó un tramo de 25 kilómetros de costa y mató a 75 personas en la comunidad colimense de Cuyutlán.