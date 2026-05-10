Donald Trump estalla contra Irán, califica su respuesta como “totalmente inaceptable” y advierte: “Ya no se reirán más”

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este domingo 10 de mayo luego de que el presidente Donald Trump rechazara públicamente la respuesta enviada por Teherán a una propuesta estadounidense para reactivar conversaciones de paz; el mensaje encendió nuevamente las alertas sobre la guerra que durante las últimas semanas ha golpeado a Medio Oriente, alterado el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y presionado los precios internacionales de la energía.

¿Por qué Donald Trump rechazó la propuesta de Irán y volvió a tensar la guerra con Estados Unidos?

A través de su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump calificó como "totalmente inaceptable" la postura presentada por Irán, apenas unas horas después de que medios iraníes difundieran detalles de la respuesta entregada a Washington mediante intermediarios internacionales.

El intercambio ocurre en medio de un frágil escenario regional marcado por amenazas militares, presencia de drones en países del Golfo y operaciones estratégicas alrededor del estrecho de Ormuz, uno de los puntos marítimos más sensibles del planeta.

Según reportes difundidos por medios estatales iraníes, la propuesta de Teherán planteaba condiciones relacionadas con el fin de la guerra en distintos frentes de la región , especialmente en Líbano, además de exigencias sobre seguridad marítima, retiro de sanciones y garantías de que no existirán nuevos ataques estadounidenses o israelíes .

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TRUMP: I have just read the response from Iran’s so-called ‘Representatives.’ I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/MmuUbnMyZB — Breaking911 (@Breaking911) May 10, 2026

La respuesta iraní también incluyó solicitudes económicas vinculadas a daños provocados por el conflicto y el levantamiento de restricciones sobre las exportaciones petroleras del país; sin embargo, la administración estadounidense esperaba primero detener los enfrentamientos antes de entrar a negociaciones más profundas relacionadas con el programa nuclear iraní .

Guerra entre Estados Unidos e Irán vuelve a presionar el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo

El rechazo inmediato de Donald Trump provocó nuevas reacciones en mercados energéticos internacionales; tras conocerse el fracaso del acercamiento diplomático entre Irán y Estados Unidos, el precio del petróleo registró un aumento cercano a los tres dólares por barril debido al temor de una nueva escalada militar en la región.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa bajo vigilancia internacional luego de semanas marcadas por bloqueos, amenazas y restricciones marítimas derivadas de la guerra; pese al clima de tensión, algunos buques lograron cruzar la zona durante las últimas horas bajo rutas autorizadas por fuerzas iraníes.

Pakistán y Qatar continúan apareciendo como actores clave dentro de los intentos de mediación; ambos países han participado indirectamente en los contactos entre Washington y Teherán en busca de disminuir la presión regional y evitar un escenario de confrontación mayor.

En otro mensaje difundido este domingo, Donald Trump acusó a Irán de “jugar” con Estados Unidos durante décadas y lanzó una advertencia directa al gobierno iraní al asegurar que “ya no se reirán más”, frase que rápidamente generó reacciones en medios internacionales y volvió a colocar el conflicto en el centro de la atención mundial.