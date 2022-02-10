Donovan Carrillo se despide de Juegos Olímpicos Beijing 2022

Donovan Carrillo participó en la final del programa libre de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, sin embargo, quedó fuera del medallero.

Al ritmo de la canción “Perhaps”, Donovan Carillo salió a la pista y ejecutó su rutina con la que obtuvo 138.44 puntos, por lo que se colocó en principio en el cuarto lugar, para obtener una suma global de 218.13 puntos, que lo ubicó entre los 22 patinadores clasificados, sin embargo, no pudo llegar a las medallas.

NOS ROBASTE EL CORAZÓN, DONOVAN. ⛸️🇲🇽



¡Gracias por enseñarnos que lo sueños se hacen realidad! ✨ pic.twitter.com/aavuQVdbtK — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 10, 2022

Donovan Carillo hace historia en Juegos Olímpicos Beijing 2022

Donovan Carrillo se convirtió en el primer mexicano en competir en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

El pasado 7 de febrero, Donovan Carillo debutó en los Juegos Olímpicos de Beijijng 2022 en donde logró una gran actuación con la que obtuvo una puntuación de 79.96 puntos en su rutina corta.

El patinador originario de Jalisco logró colarse a la final del patinaje artístico individual varonil en donde buscaba ganar una medalla para México.

Donovan Carillo es el primer patinador mexicano en representar al país en los Juegos Olímpicos de Invierno en 30 años, ya que el último atleta en representar a México fue Ricardo Olavarrieta en las competencias de 1992.

El día en que Donovan Carillo logró el mejor puntaje de la temporada, su familia siguió con emoción su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¡VAYA MOMENTO! 👏🏻



Así vivió la familia de @donovandcarr la participación histórica del mexicano en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022



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La historia de Donovan Carrillo cobró relevancia cuando se conoció que el joven de apenas 22 años entrenaba en una pista de hielo de una plaza comercial en León, ciudad a la que se mudó junto a su entrenador Gregorio Núñez.

Luego de que clasificó a la final, Donovan Carrillo envió un mensaje a todos los mexicanos y aseguró que los sueños se hacen realidad.