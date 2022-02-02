Donovan Carrillo llega a Beijing 2022, debuta el 7 de febrero

El mexicano Donovan Carrillo llegó a Beijing 2022 para competir por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno en patinaje artístico sobre hielo, donde debutará el próximo 7 de febrero.

Donovan Carrillo partió de México rumbo a Beijing el pasado 28 de enero, por lo que este miércoles, realizó su primera práctica en la pista de patinaje del país asiático, bajo la supervisión de su entrenador Gregorio Núñez.

Donovan Carrillo es el primer mexicano que regresa a unos Juegos Olímpicos en patinaje artístico en los últimos 30 años; por lo que su objetivo es superar el trabajo que hizo su homólogo, Ricardo Olavarrieta, en Albertville 1992, donde quedó en el lugar 30.

El jalisciense de 22 años de edad destacó que se siente más maduro como deportista, y tiene un enfoque claro de lo que hará y lo que buscará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

“El enfoque está priorizado en dar lo mejor de mí, lograr la dificultad que tengo programada en este momento y solo me queda hacer lo mejor posible, lo que ya sé hacer”, señaló el patinador mexicano.

Donavan Carrillo fue designado, junto a Sarah Schleper, como abanderado de México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 que arrancarán el próximo 4 de febrero y concluirán el 20 del mismo mes.

Donovan Carrillo ganó su boleto a Beijing 2022, en el Mundial de Estocolmo 2021, tras colocarse en el lugar número 20.

Además de Donovan Carrillo, otros tres mexicanos representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

¿A qué hora debutará Donovan Carrillo en Beijing 2022?

Donovan debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 el próximo 8 de febrero a las 9:30 horas (hora de China), que en México será el 7 de febrero a las 19:30 horas (hora del centro).

En su primera participación, Donovan Carrillo deberá colocarse entre los 24 mejores patinadores para obtener su pase a la siguiente ronda, que se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero a las 19:30 horas (horario de México).

Así será el traje de Donovan Carrillo en Beijing 2022

Para su debut en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, Donovan Carrillo portará un traje que cuenta con 17 mil cristales que fueron pegados a mano, y están distribuidos entre el pecho, los laterales de las piernas, espalda alta y antebrazos.

Este es el traje que utilizará Donovan Carrillo en su debut olímpico el próximo 7 de febrero. La prenda cuenta con alrededor de 18,000 cristales y ya ha sido elogiada a nivel internacional.



Es obra del diseñador tapatío Edgar Lozano. pic.twitter.com/7ymR0Tju4x — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) January 30, 2022

El estilo del traje está inspirado en el Glam Rock y cuenta con estoperoles dorados y adornos acorde con la canción ‘Black magic woman’, con la que participará en la justa deportiva. El traje del patinador fue diseñado por el jalisciense Edgar Lozano.

