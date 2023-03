Dos muertos y uno herido: Saldo de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Durante la conferencia matutina, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que hay tres fallecidos y un herido de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados desde el pasado 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas.

A través de una llamada en tiempo real con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, este informó sobre los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, dio a conocer que los servicios de atención médica se encontraban trabajando en ello.

El presidente @lopezobrador_ llama al gobernador de Tamaulipas Américo Villareal y revela que dos de los cuatro estadounidenses secuestrados fallecieron

AMLO envía condolencias por la muerte de los dos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

El presidente López Obrador envió sus condolencias a los familiares de los dos ciudadanos estadounidenses que fallecieron tras ser plagiados por presuntos criminales del Cártel de Golfo y garantizó atención médica para otro herido y protección para el otro estadounidense que resultó ileso.

“Estamos para garantizar la paz y la tranquilidad y lamentamos mucho que esto suceda y enviamos a los familiares de las víctimas y al gobierno de Estados Unidos nuestras condolencias”.

El presidente @lopezobrador_ envió sus condolencias a los familiares de los dos estadounidenses que fallecieron tras ser plagiados por presuntos criminales del Cártel de Golfo

AMLO afirma que se está trabajando para castigar a los responsables por muerte de estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

Por otra parte, López Obrador dio a conocer que se encuentran trabajando para dar y castigar a quienes resulten responsables de la muerte de los ciudadanos estadounidenses.

“El presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso se agradece porque nosotros no vamos a permitir intervencionismo de ningún país extranjero. México no es colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero”, dijo.

En ese sentido, afirmó que ya hay un detenido por el crimen de los ciudadanos estadounidenses muertos en Tamaulipas.

Cabe destacar que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, brindará una conferencia de prensa este martes a las 13:00 horas para brindar más detalles sobre el caso de los ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas

El presidente @lopezobrador_ respondió a la Casa Blanca quien consideró que fue inadmisible la privación ilegal de la libertad de cuatro estadounidenses que concluyó con el homicidios de dos estos norteamericanos

Secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas

Fue el pasado 3 de marzo que se dio a conocer sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. En ese sentido, el Buró de Investigaciones Federales (FBI) ofreció una recompensa de 50 mil dólares para el rescate de dichas personas.