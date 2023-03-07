¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 07 de marzo

En la mañanera de AMLO del martes 07 de marzo de 2023 se abordaron temas como: el caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de la Marina, presentó el informe de seguridad del periodo del 21 de febrero al 06 de marzo, correspondiente a los últimos 15 días.

El general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, presentó el informe Cero Impunidad. Sonora y Baja California encabezaron la lista de las entidades con mayor cantidad de fentanilo asegurado.

¿Qué dijo AMLO sobre alcanzar un sistema de salud similiar al de Dinamarca?

AMLO mencionó que ya se resolvió el desabasto de los medicamentos y calificó que la razón era porque se robaban el dinero. El presidente se comprometió a alcanzar la meta para finales de 2023.

"Si no hay resultados, va a cambiar esa dirección, los servidores públicos de esa dirección", dijo AMLO sobre avance en la Secretaría de Salud para alcanzar un sistema de salud como el de Dinamarca.

¿Qué dijo AMLO sobre los cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas?

A través de una llamada en tiempo real con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, este informó sobre los ciudadanos estadounidenses. El saldo fue de dos muertos, un herido y otro ileso.

¿Qué dijo AMLO sobre posible restitución de Edmundo Jacobo al INE?

Después de la salida del servidor Edmundo Jacobo, funcionario del INE, tras la entrada en vigor del Plan B de AMLO, se tramitó un amparo para que recuperara su puesto.

"No nos debe de extrañar, es lo mismo, ese Tribunal, ha retorcido la ley como ha querido", mencionó AMLO.

Cabe destacar que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, brindará una conferencia de prensa este martes a las 13:00 horas para brindar más detalles sobre el caso de los ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas