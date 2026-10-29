Se aprovechó que tenía 81 años para drogarlo con un chocolate y asaltarlo en el Centro Histórico de CDMX

Se le hizo fácil y quiso aprovecharse de un señor de 81 años. Una mujer en la Ciudad de México (CDMX) fue detenida porque presuntamente drogó con un chocolate a un adulto mayor para asaltarlo en el Centro Histórico.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a la probable responsable de desapoderar de sus pertenencias al adulto mayor en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Señor de la tercera edad perdió el conocimiento

El caso fue descubierto cuando policías realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia Centro.

Al estar vigilando, monitoristas del C2 les informaron sobre un hombre que había perdido el conocimiento en el cruce de la calle Isabel la Católica y la avenida Izazaga, por lo que acudieron al lugar para verificar la situación.

Mujer aprovechó malestar de adulto mayor para asaltarlo

En el sitio, el señor de 81 años de edad relató que una mujer se le acercó y le ofreció un chocolate, el cual comió y posteriormente comenzó a sentirse mal hasta perder el conocimiento, situación que, de acuerdo con su testimonio, fue aprovechada por la implicada para sustraerle sus objetos de valor.

Ante estos hechos, los policías solicitaron los servicios de emergencia y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al adulto mayor, a quien diagnosticaron con un evento vascular cerebral y trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Ubican en video a mujer y descubren que había sido detenida antes

Los policías comenzaron a buscar a la mujer y, en coordinación con los operadores del C2 Centro, implementaron un cerco virtual que permitió ubicar a la presunta responsable, cuyas características físicas coincidían con las proporcionadas por el señor, y la interceptaron metros más adelante

Al realizarle una revisión preventiva le aseguraron una barra de chocolate, un teléfono celular, una botella de agua y dinero en efectivo.

Por estos hechos, los policías detuvieron a la mujer de 62 años de edad, quien, junto con los objetos asegurados, fue puesta disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica

Al ser puesta a disposición, se supo que la detenida cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX: uno en 2026 por delitos contra la salud y otro en 2024 por robo agravado, además de una presentación ante el Ministerio Público por robo a transeúnte en 2020.

