¿Drones en Rusia? Por qué se suspendieron los vuelos en el país

Rusia suspendió temporalmente todos los vuelos en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, tras el reporte de Objetos Voladores No Identificados en su territorio (OVNI), aunque más tarde informaron que se trataba de drones.

El gobierno local anunció el cierre en su canal oficial de Telegram sin dar razones de la suspensión de los vuelos; sin embargo, medios locales indicaron que fue debido a los drones avistados en el área.

Los datos del sitio web FlightRadar24 mostró que varios vuelos se dirigían a San Petersburgo y regresaban a sus destinos el martes temprano, mientras que el cierre del espacio aéreo también afectó los vuelos en ruta al enclave ruso de Kaliningrado, que requiere que los aviones sobrevuelen San Petersburgo.

A las 12:00 hora local, los vuelos habían reanudado su vuelo hacia San Petersburgo y las aeronaves habían vuelto a aterrizar y despegar en el aeropuerto.

En una sesión informativa después de que se reanudaron los vuelos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre las causas de la interrupción de una hora, pero dijo que el presidente Vladimir Putin había sido informado completamente de la situación.

¿Había OVNIS o drones en Rusia?

Una hora más tarde, se reiniciaron los vuelos y el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que se habían realizado simulacros, por lo que se enviaron aviones de combate en el espacio aéreo occidental de Rusia.

“Durante el entrenamiento, las fuerzas de defensa aérea trabajaron en la detección, interceptación e identificación de objetivos, así como en la interacción con los servicios de emergencia y las fuerzas del orden", dijo el ministerio citado por las agencias de noticias rusas.