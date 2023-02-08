En Dubái, convierte autos de lujo en lanchas para navegar sobre el mar

¿Un Corvette o un McLaren navegando en el agua? Ahora es posible en Dubái, y no solo estos vehículos, varios autos de lujo o Jet cars fueron convertidos en lanchas para poder viajar sobre el agua.

Estos nuevos autos acuáticos son en realidad lanchas rápidas, construidas con un motor de moto acuática y modeladas a partir de varios modelos de automóviles para sorprender a los turistas y lugareños en los Emiratos Árabes Unidos.

“Queríamos proponer algo nuevo, ya tenemos autos de lujo, entonces, ¿por qué no llevar estos autos de lujo al agua?”. dijo Islam Othman, dueño de la compañía Water Link que opera los novedosos Jet Car.

“A la gente le encantó y empezó a pedir más modelos, hasta nos dieron ideas. Entonces hicimos un McLaren, un Corvette, un Ferrari. La gente empezó a venir a Dubái solo para montarse en un coche a reacción”, añadió Othman.

#Dubái | ¡AUTOS DE #LUJO SUMERGIDOS EN EL MAR! 😳



Las #lanchas convencionales quedaron en el pasado, lo de hoy es navegar sobre un #Corvette, #McLaren o #Ferrari.



Conducir estos autos durante una hora cuesta 545 dólares... ¡Unos 10 mil 300 pesos! ¿Te animas? pic.twitter.com/9EMqa8kc1S — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

¿Cómo son los autos de lujo convertidor en lanchas?

Las nuevas lanchas que operan en Dubái tienen el aspecto de un auto de lujo, como un Corvette, un McLaren o un Ferrari. Tiene asientos similares a los de estos vehículos, con todo y llantas.

Viajar durante una hora en el automóvil de tus sueños puede costar 2000 AED (alrededor de 545 dólares), o puedes pasar 15 minutos por alrededor de 800 AED (217 dólares)

Pero para clientes como Kareem Arsanov, la experiencia vale la pena.

“Fue una experiencia única, la primera experiencia en mi vida de conducir un McLAren sobre el agua , volar entre las olas, fue emocionante, fue aterrador, no me lo esperaba, son muchas emociones. todo en uno", indicó uno de los viajeros en estos autos de lujo sobre el mar.

