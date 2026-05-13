No olvides que estos autos no podrán cirular: así quedó el Hoy No Circula el 14 de mayo 2026

Ya casi es fin de semana, pero algunas personas aún tendrán que usar su automóvil para el trabajo o la escuela. Evita ser multado por la policía y consulta aquí cómo será el Hoy No Circula este jueves 14 de mayo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

El programa se aplicará con las debidas restricciones vehiculares para ciertos automóviles con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y para ello deberán suspender la circulación los siguientes autos.

¿Qué autos descansan el jueves 14 de mayo de 2026? Así quedó el Hoy No Circula

El calendario oficial de la Secretaría de Movilidad de la CDMX es claro con las medidas que se implementarán para ciertos automovilistas, aunque hay vehículos que estarán exentos.

Evita ser multado y respeta las siguientes restricciones previstas en el Hoy No Circula del 14 de mayo de 2026, el cual quedó de la siguiente manera:



Engomado: verde

Terminación de la placa: 1 o 2

Holograma 1

Holograma 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula 26 de mayo de 2026?

La normativa establece que los automóviles que estarán exentos de las restricciones del programa vehicular son aquellos que tengan Holograma 0 y Holograma 00. También quedan exentos los siguientes vehículos:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los automóviles aquellos vehículos exentos de las restricciones son:

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

Multa en CDMX 2026 por incumplir el Hoy No Circula

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), e acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito.

Es decir, el pago de la multa irá de los $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos.

En el Estado de México, tras anunciarse una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, el pago será de 20 veces la UMA, lo cual equivale a $2 mil 346 pesos.