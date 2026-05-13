¡12 días y contando! Enrique Inzunza sigue sin presentarse a trabajar en el Senado y manda a su suplente

La parálisis en las actividades legislativas del senador sinaloense Enrique Inzunza se ha vuelto inocultable. Este miércoles, el legislador de Morena volvió a ausentarse de la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, sumando ya 12 días consecutivos sin presentarse a sus labores oficiales. Mientras el personal de su oficina opera con normalidad, la silla del senador permanece vacía en un momento donde el escrutinio internacional sobre su figura no deja de crecer.

Alejandro Murat cubre a Enrique Inzunza en su ausencia

Ante la falta de Inzunza, se confirmó que Alejandro Murat acudirá a la sesión en su sustitución. Esta maniobra permite al partido en el poder mantener el quorum y la operatividad de la Comisión, pero no logra disipar las dudas sobre el paradero y la situación jurídica del senador titular, quien ha evitado cualquier aparición pública desde que su nombre figuró en expedientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Se confirma la ausencia: Alejandro Murat vendrá a la sesión de la Comisión Permanente en sustitución de Enrique Inzunza... pic.twitter.com/44Tsu6ocav — Angel Gallegos (@gallegoso) May 13, 2026

Los vínculos con "Los Chapitos" y los cargos que enfrenta Enrique Inzunza

La ausencia del senador ocurre en el marco de una investigación de alcance binacional. Enrique Inzunza es señalado por las autoridades estadounidenses de mantener vínculos directos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, conocida como "Los Chapitos".

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Al senador se le acusa de ser una pieza clave en la estructura de la "narcopolítica" en el noroeste del país. Los cargos sugieren que, desde su posición de poder, habría facilitado el control territorial del grupo criminal, brazo del Cártel de Sinaloa, permitiendo la infiltración en instituciones de seguridad y justicia. Se presume que estos favores institucionales eran el pago por el apoyo operativo y financiero que el cártel habría brindado a diversas campañas electorales de Morena en la región.

Los informes de inteligencia mencionan la participación de Inzunza en reuniones de alto nivel custodiadas por civiles armados, donde se pactaba la protección de los líderes del cártel para evitar su captura o extradición. Estas acusaciones, que lo sitúan como un operador logístico y político al servicio de la delincuencia organizada, son las que hoy mantienen al legislador alejado del recinto legislativo, mientras la presión por una respuesta oficial aumenta en cada jornada de inasistencia.