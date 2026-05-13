“Serán compañeros de celda de ‘El Chapo’"; PAN lanza dura advertencia contra Rubén Rocha y Enrique Inzunza por nexos con el narco

La presión política y judicial contra Rubén Rocha Moya volvió a escalar luego de que legisladores del PAN retomaran las acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotráfico y delitos relacionados con armas ; el caso ya provocó nuevos choques en el Senado y reactivó las exigencias para impulsar un juicio político contra el gobernador de Sinaloa.

El expediente presentado por fiscales del Distrito Sur de Nueva York señala a Rubén Rocha por presunta conspiración para la importación de narcóticos y delitos vinculados con ametralladoras y dispositivos destructivos; además, las investigaciones también alcanzan a perfiles políticos y funcionarios cercanos al círculo de poder en Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza.

PAN endurece discurso contra Rubén Rocha y Enrique Inzunza

Durante una conferencia de prensa, el diputado del Partido Acción Nacional, Federico Döring, lanzó nuevas críticas contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza; el panista aseguró que ambos y su “pandilla” de Sinaloa terminarán siendo “compañeros de celda” de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en Estados Unidos.

Además, Federico Döring criticó que Enrique Inzunza continúe ocupando un cargo público mientras enfrenta señalamientos políticos relacionados con el caso; incluso, comparó la situación con otros episodios de tensión vividos en el Senado durante debates sobre violencia y narcotráfico.

"Es la misma desfachatez de hace un año. ¿Qué pasaba en la Permanente el año pasado? Venía a cobrar el narco de Adán Augusto y no querían debatir sobre La Barredora; seguía aquí cobrando y sin darnos la cara. Se tardó un mes en darnos la cara, hasta que el PAN los acorraló con los megáfonos.

🚨 Rubén Rocha, Enrique Inzunza y su “pandilla” de Sinaloa serán compañeros de celda de Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Así lo considera, el diputado @FDoringCasar , quien también criticó que el senador Enrique Inzuna permanezca en el cargo sin trabajar. pic.twitter.com/J58ZsqG3zN — Irving (@IrvingPineda) May 13, 2026

"Acuérdate; la conducta de Enrique Inzunza es la misma que la de Adán Augusto. ¿Cuánto tiempo nos costó que dieran el debate, que nos diera la cara, que no se escondiera en el escaño? Nada más que uno está escondido en Badiraguato y este escondido aquí, en las faldas del Senado. Todos van a ser compañeros de celda ahí con 'El Chapo'; todos, en Colorado"; expresó.

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Acusaciones desde Estados Unidos aumentan presión internacional

El caso contra Rubén Rocha tomó dimensión internacional después de que fiscales estadounidenses incluyeran al gobernador sinaloense dentro de una imputación formal relacionada con narcotráfico y tráfico de armas; las penas señaladas dentro del expediente podrían alcanzar cadena perpetua y condenas mínimas obligatorias de varias décadas de prisión.

Las investigaciones, que también vinculan a Enrique Inzunza forman parte del endurecimiento de la estrategia de Estados Unidos contra redes ligadas al tráfico de drogas; autoridades estadounidenses sostienen que estructuras criminales no podrían operar sin protección política o respaldo desde espacios de poder.