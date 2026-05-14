“Enfrentar criminales tiene consecuencias": PRI respalda a Maru Campos por intento de juicio político

El PRI dio su respaldo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ante lo que calificó como un intento de juicio político contra la panista por parte de Morena.

La gobernadora ha estado en el foco por hacer frente al crimen organizado y el PAN ha denunciado que el partido en el poder ha desatado una cacería en su contra.

"La gobernadora Maru Campos y el estado de Chihuahua cuentan con el respaldo del PRI para enfrentar todo lo que venga", escribió en su cuenta de X.

Tensión política en caso de Maru Campos

Acusan intento de juicio político de Morena contra Maru Campos

Alejandro Moreno, presidente del PRI, externó que la gobernadora enfrenta un intento de juicio político impulsado desde el poder por "los narcopolíticos de Morena".

A decir del también senador priista, esta tensión políticia surge en el momento en que el gobierno de Maru Campos combate

a los cárteles del crimen organizado.

De acuerdo con "Alito" Moreno, "no es coincidencia, es una reacción contra quien decidió enfrentar en serio el problema".

PRI asegura respaldo total a la gobernadora de Chihuahua

El legislador del PRI dijo que el respaldo a Maru Campos será total pues el partido en el poder busca "frenar a una gobernadora que está actuando y que no se deja presionar", por lo que no dejarán sola a la panista.

"Con el gobierno de Morena, enfrentar a los criminales tiene consecuencias políticas. Y eso es lo que estamos viendo. Buscan frenar a una gobernadora que está actuando y que no se deja presionar. En el PRI no la vamos a dejar sola. Vamos a defenderla porque lo correcto es enfrentar al crimen organizado y proteger a las familias mexicanas", esrcibió.

Todo nuestro respaldo a la gobernadora de Chihuahua, @MaruCampos_G. Hoy enfrenta un intento de juicio político impulsado desde el poder por los narcopolíticos de MORENA, justo cuando su gobierno mantiene acciones firmes contra los cárteles del crimen organizado. No es… pic.twitter.com/xS0diMdCr5 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 13, 2026

Maru Campos responde a Morena y esto dijo

Maru Campos ha sido señalada por Morena de una supuesta colaboración no autorizada con agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

La panista negó haber permitido la participación agentes extranjeros en el estado e incluso señaló que la información correspondiente del caso ha sido reportada a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirles: no es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos, con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico.

"Así que mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz", respondió Maru Campos.