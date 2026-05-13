Sinaloa y Chihuahua: El diagnóstico de Lilly Téllez sobre el narcoestado de Morena

La senadora Lilly Téllez emitió un enérgico mensaje a través de sus redes sociales en el que define la situación política actual de México como una crisis de supervivencia nacional. De acuerdo con la legisladora, el país no atraviesa una simple transición política, sino la consolidación de un sistema que ella denomina "mafiocracia", donde las estructuras del partido en el poder se han fusionado con los intereses del crimen organizado.

Sinaloa y Chihuahua: El contraste de la impunidad política

Para la senadora, la realidad del país se explica a través de dos espejos opuestos en el norte de México. Por un lado, señaló el caso de Sinaloa, donde las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra figuras como Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico han marcado un punto de no retorno. Téllez fue tajante al describir la reacción institucional ante estos señalamientos extranjeros: "El gobierno mexicano no respondió como un Estado comprometido con el Estado de Derecho, respondió como un grupo mafioso".

En la otra cara de la moneda situó a Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos recientemente encabezó el desmantelamiento de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes de la historia reciente. Lejos de ser celebrado como un éxito de seguridad, este operativo ha derivado en hostilidad política hacia la mandataria estatal. Téllez denunció que esta dinámica representa una "inversión moral del Estado Mexicano", donde se ofrece protección para los alineados con el narco y castigo para quienes deciden combatirlo frontalmente.

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La captura de las instituciones y el desmantelamiento democrático

La legisladora advirtió que lo que vive el país no es una infiltración casual de la delincuencia, sino una captura total de las funciones públicas. Bajo esta premisa, afirmó que los cárteles ya no solo compran favores, sino que instalan a sus propios operadores en cargos de elección popular. "Los cárteles no solo sobornan a funcionarios públicos, los instalan; no negocian con la policía, la controlan", sentenció la senadora, subrayando que esta estructura se ve fortalecida por la reciente reforma al Poder Judicial.

El caso Rocha es la acusación político criminal de mayor alcance jamás presentada contra un gobierno mexicano en funciones.



Hay un México de gente honesta y otro de narcopolíticos. Es momento de defender a nuestra Patria. pic.twitter.com/17D55v4P4q — Lilly Téllez (@LillyTellez) May 13, 2026

Téllez argumentó que la sustitución de jueces independientes por perfiles electos bajo criterios partidistas es el último clavo en el ataúd de la justicia mexicana. Según su análisis, esto permite que exabogados de grupos criminales puedan acceder a posiciones de poder para blindar el "narcopacto" desde el interior de los tribunales. Esta situación, aunada a un discurso de soberanía que calificó de falso, sirve para "defender la impunidad de los narcopolíticos ante el escrutinio internacional".

Una batalla generacional entre el bien y el mal

Hacia el final de su mensaje, la senadora apeló a la movilización de la sociedad civil, asegurando que el miedo ha comenzado a cambiar de bando debido a la presión de la justicia estadounidense. Para Téllez, la elección que enfrentan los ciudadanos es binaria: un México de gente decente y trabajadora o un México de impunidad violenta. "Esta es nuestra batalla generacional. Es una batalla moral, una batalla del bien contra el mal", concluyó.

La legisladora hizo un llamado a no ver este conflicto como un desacuerdo democrático normal, sino como una lucha contra un proyecto autoritario que ha desmantelado los contrapesos institucionales para alinearse con intereses oscuros. En su visión, la única vía de justicia creíble en las condiciones actuales proviene de las cortes extranjeras, pues el sistema local ha sido neutralizado por la cúpula en el poder.