Ebrard anuncia que México e India colaborarán en vacunas, agua y litio

Ciudad de México. El canciller Marcelo Ebrard informó que México e India colaborarán en proyectos binacionales de desarrollo en materia hidráulica, litio, aeroespaciales, biotecnología y vacunas. Mediante un acuerdo firmado por ambos países se constituirá un fondo de un millón de dólares conformado con aportaciones de 500 mil millones de dólares por parte de cada país.

Ebrard explicó que, una vez constituido el fondo, se convocará a diversas instituciones de investigación para la instrumentación de los proyectos elegidos.

📸 En el marco de su visita a Nueva Delhi, el canciller @m_ebrard y el ministro de Ciencia y Tecnología de la India, @DrJitendraSingh, atestiguaron la firma del convenio entre @SRE_mx-@AMEXCID con el Consejo de Investigación Científica e Industrial de ese país.



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🧵 pic.twitter.com/XgenAaAeFB — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 4, 2023

Motocicletas eléctricas de recarga inmediata

El canciller Ebrard también se reunió con Rajat Malhan, vicepresidente de SUN MOBILITY, que opera un sistema de estaciones de recarga inmediata de baterías para motocicletas eléctricas.

El sistema permite, en pocos minutos, que los conductores de motocicletas eléctricas cambien, en estaciones automatizadas, sus baterías descargadas por otras recargadas.

"Esto es lo que queremos llevar a México porque puede ser una gran opción, es más barato que la gasolina, es más rápido. Esto me parece una gran tecnología que están usando y vamos a empezar a poner cargadores", puntualizó Marcelo Ebrard

Como resultado de la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores informó que se buscarán socios mexicanos para llevar a México un sistema como el referido, lo cual permitirá contar con opciones de transporte más baratas y menos contaminantes.

Marcelo Ebrard se reúne con Modi, primer ministro de la India

Este viernes el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el primer ministro de la India Narendra Modi para transmitir los saludos y afecto del México y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard continuó sus actividades en la India con una participación en el Raisina Dialogue, uno de los foros de reflexión y discusión más relevantes de Asia y el mundo.