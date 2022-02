Trailero pide auxilio y se salva de secuestro en Ecatepec

Elementos de la Policía municipal de Ecatepec, Estado de México (Edomex) rescataron a un hombre de oficio trailero de un intento de secuestro, luego de que dos sujetos le robaran un camión con una carga de 39 toneladas de azufre.

Los policías rescataron al hombre y recuperaron el tráiler robado en la carretera federal Lechería-Texcoco.

La unidad pasaba justo donde estaba una patrulla municipal en Ecatepec y la víctima aprovechó para abrir la puerta del vehículo y gritar, situación que alertó a los uniformados.

El hombre que pedía auxilio, era el conductor de un tráiler que transportaba 39 toneladas de azufre y fue a través del sistema satelital que se logró ubicar al camión sobre la avenida Texcoco-Lechería.

Por este robo e intento de secuestro, fueron detenidos dos hombres en flagrancia.

Andrés ‘N’ y Hassen ‘N’ acababan de bajar a su víctima de un tráiler que transportaba 39 toneladas de azufre, fueron detenidos y presentados ante el ministerio público para continuar con su proceso judicial, mediante la carpeta de investigación correspondiente.

¿Cómo ocurrió el robo y el secuestro del trailero?

A través del Centro de Mando, los agentes municipales fueron alertados que sobre carretera federal Lechería-Texcoco se había cometido el robo de un tráiler por lo que se aplicaron diversos filtros de seguridad.

En la avenida Prolongación Primero de Mayo los uniformados se percataron que un auto tipo Tsuru circulaba con la puerta del conductor abierta y del interior provenían gritos de auxilio, por lo que detuvieron la marcha del vehículo.

Los uniformados se percataron de que en la parte posterior del auto se encontraba una persona amordazada, que refirió no conocer al conductor ni al copiloto gritando: “yo no vengo con ellos, me bajaron de mi camión y me tienen aquí encerrado”.





Por ello fuerom detenidos Andrés ‘N’ y Hassen ‘N’, quienes al ser inspeccionados les fue encontrado una réplica de arma de fuego, así como las identificaciones y teléfono del trailero quien estaba privado de su libertad.

La víctima, al llegar al Ministerio Público en Ecatepec se comunicó con su empresa, Transportes Santa Fe Del Sureste SA DE C.V., la cual proporcionó la ubicación del tractocamión y la góndola, logrando recuperarlo en la carretera México-Pachuca.