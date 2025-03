¿Dónde ver el eclipse solar de marzo 2025? La fecha y hora exacta en México

¿Te sorprendió la “Luna de Sangre” del pasado 14 de marzo? Si pensabas que este evento astronómico sería el único para apreciar en 2025. Ahora llega el increíble eclipse solar que por fortuna tendrá lugar el próximo sábado 29 de marzo. A continuación te decimos la hora exacta para verlo desde México.

¿Dónde se verá el eclipse solar de 2025?

¡Toma nota! El eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 será visible en una amplia franja del hemisferio norte, lo que significa que algunas partes de Europa, Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África podrán presenciar este evento astronómico. Lamentablemente, en esta ocasión México no será tan afortunado; sin embargo, sí podrá seguir la transmisión en vivo gracias al Real Observatorio de Greenwich, ¿a qué hora es la cita?

Si eres madrugador, el sábado 29 de marzo, podrás ver un eclipse solar parcial a través del Real Observatorio de Greenwich. El espectáculo comenzará desde las 4:13 am hasta las 5:17 am, hora de la CDMX, donde la Luna ocultará parcialmente al Sol. Para que no te pierdas el increíble evento, aquí te dejamos la transmisión en vivo.

El eclipse solar de 2025 regalará a Canadá los famosos “cuernos del diablo”

Durante el eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra parcial sobre ciertas áreas del hemisferio norte.

Según la NASA, en algunas regiones de Canadá, justo al amanecer, el Sol parecerá transformarse en dos “cuernos” de luz que emergen del horizonte, un fenómeno conocido como los “cuernos del diablo”. Esto ocurre cuando la Luna cubre casi por completo al Sol, dejando solo un fino arco brillante.

Durante aproximadamente cuatro horas, la sombra exterior de la Luna, conocida como la penumbra, recorrerá partes del hemisferio norte. Por otro lado, en Europa, el eclipse será menos profundo y en España se podrá observar cómo la Luna oculta parcialmente al Sol durante aproximadamente una hora y media por la mañana.