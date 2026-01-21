¿El Trump sudamericano? Presidente de Ecuador decreta impuestos a productos de Colombia

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, tomó una sorpresiva medida de imponer el 30% de impuestos a los productos importados de Colombia.

En forma similar a como lo ha hecho Donald Trump con varios países del mundo, lo que desató una guerra comercial, el mandatario del país sudamericano argumentó que la decisión es debido a preocupaciones del combate a la inseguridad. Enfatizó los esfuerzos reales de cooperación que su gobierno ha realizado con el país vecino, en la cual existe un déficit comercial que supera los mil millones de dólares anuales.

Seguridad y narcotráfico: Los motivos detrás de la nueva tasa comercial

Sin embargo, Noboa criticó la ausencia de reciprocidad. “Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió en su perfil de la red social X .

Por esta falta de acciones firmes, Ecuador implementa esta "tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas", la cual comenzará a aplicar el 1 de febrero de 2026.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Conflicto en la frontera: El peso de las disidencias de las FARC en la decisión

Noboa dejó claro que la tasa se mantendrá hasta que el gobierno de Gustavo Petro muestre un compromiso real para combatir juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida. Esta decisión surge en un contexto de tensiones crecientes. En los últimos meses, disidencias de las FARC han infiltrado territorio ecuatoriano con frecuencia, generando enfrentamientos directos con las fuerzas armadas.

Un ejemplo reciente ocurrió el 10 de enero en Tierras Unidas, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Allí, militares ecuatorianos rescataron a dos personas secuestradas por comandos fronterizos durante un intenso operativo. Estos incidentes resaltan la vulnerabilidad de la zona y la urgencia de una alianza efectiva contra el crimen organizado.

El factor Jorge Glas: El roce diplomático entre Petro y Noboa que pudo detonar la medida

Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado



Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica pic.twitter.com/At8dPr4mp1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2026

El anuncio de Noboa se produjo apenas 18 horas después de una publicación de Petro en X. El presidente colombiano compartió una fotografía de Jorge Glas , exvicepresidente ecuatoriano preso, y la presentó como evidencia de supuesta "tortura psicológica". Petro lo describió erróneamente como “ciudadano colombiano” y lo calificó de preso político, por lo que exigió su liberación.