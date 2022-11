Édgar Valdez, “La Barbie”, sigue bajo custodia de EU: Ebrard

Édgar Valdez, “La Barbie”, narcotraficante extraditado a Estados Unidos, permanece en custodia, reveló Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

En Tijuana, Baja California, el canciller Marcelo Ebrard detalló que habló por la mañana con la Embajada de Estados Unidos fue la que informó que permanece en custodia, luego de que un medio de comunicación aseguró que presuntamente ya no estaba en custodia.

“De “La Barbie” todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, sigue bajo custodia, no nos han dado detalle de que sigue… Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no”, declaró a la prensa.

Ayer se dio a conocer que Édgar Valdez, “La Barbie” ya no estaba bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, luego de que no apareciera en el buscador de reclusos de ese país.

SRE y SSPC pidieron información sobre “La Barbie": AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante la mañanera de hoy que el gobierno mexicano ya había pedido información al gobierno de Estados Unidos sobre el caso de “La Barbie”.

Detalló que fueron la SRE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadan (SSPC) fueron las dependencias que solicitaron información sobre si el narcotraficante aún permanecía en custodia de EU.

EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a Édgar Valdez Villarreal, #LaBarbie quien salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II después de lograr un acuerdo con Estados Unidos y convertirse en testigo protegido pic.twitter.com/4R5IjTcoqv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

“No se conoce todavía con precisión si sigue detenido o no, se está pidiendo información. Hay que ver si es cierto, se está pidiendo información, lo está haciendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad. Hoy se va a saber si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios año, aquí en el país hay denuncias presentadas, pero como que es todavía muy temprano. En el transcurso del día, mañana se va a saber, todos, no nos adelantemos”, dijo el mandatario.