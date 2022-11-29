¿De qué se habló en la mañanera de AMLO? Resumen del 29 de noviembre

Este 29 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron varios temas, como el Pulso de la Salud, entre otros. Checa el resumen de la conferencia de López Obrador ofrecida desde Palacio Nacional.

Avance de la pandemia de Covid-19 en México

La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que existe una tendencia mundial de estabilizarse la pandemia de Covid-19. En México, en las últimas semanas se reportó un crecimiento mínimo y la hospitalización general pasó de 3 a 4% y hay una estabilidad en el porcentaje de camas con ventilador.

Actualmente hay un 84% cobertura general de vacunación contra Covid-19 en la poblaciónde de 5 años en adelante.

Ssa emite alerta por casos de meningitis

La Secretaría de Salud informó que ya se emitió una alerta sanitaria para tres lotes de morfina que se usa como anestésico, luego de casos de meningitis en Durango.

#EnLaMañanera | La #Cofepris emitió alerta para tres lotes de morfina que se usa como anestésico. Esto a fin de que quien los tenga en hospitales los deje de usar ante el riesgo de que estén contaminados con un hongo que causa #meningitis pic.twitter.com/3qLs5HiD5i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

AMLO asegura que enviará ley secundaria de Reforma Electoral

El Presidente dijo que debido a que el bloque opositor anunció que votará en contra de la Reforma Electoral, que enviará la iniciativa que no es constitucional para que se combata la compra de votos y se reduzcan recursos al INE.

#EnLaMañanera | Aunque el debate en el pleno de la Reforma Electoral se aplazó hasta el 6 de diciembre, el presidente @lopezobrador_ insistió en que va por cambios a leyes secundarias de comicios. pic.twitter.com/0gP92Qdn3P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

"Para qué espero, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna Reforma Electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ definió la esencia de lo que será su nueva iniciativa para cambiar leyes reglamentarias que rigen comicios pic.twitter.com/Dts5G3WNM8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

AMLO plantea reforma constitucional de austeridad



López Obrador anunció en la mañanera que también buscará, antes de concluya su mandato, de enviar una reforma en materia de austeridad republicana, pues criticó que consejeros y magistrados electorales ganen más que el Presidente de la República.

"Antes de que me vaya, enviaré una iniciativa de austeridad republicana, no se vale que con triquiñuelas estén ganando más de lo que gana el Presidente", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ estudia enviar una iniciativa para que se establezca la austeridad Republicana en el país pic.twitter.com/eLA1dBA7nN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

México solicita información sobre supuesta liberación de La Barbie

El Presidente indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que solicitaron información sobre la presunta liberación de Édgar Valdez, La Barbie, en Estados Unidos, luego de que un medio afirmó que ya no estaba bajo custodia.

"Hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años, aquí en el país hay denuncias presentadas, pero es todavía muy temprano, en el transcurso del día, mañana se va a saber, no nos adelantemos", pidió el mandatario.

EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a Édgar Valdez Villarreal, #LaBarbie quien salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II después de lograr un acuerdo con Estados Unidos y convertirse en testigo protegido pic.twitter.com/4R5IjTcoqv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

AMLO prevé que se llegue a un acuerd con EU sobre maíz transgénico

El Presidente dijo que tiene confianza en que en el tema del maíz transgénico se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sin acudir a las consultas a través del TMEC.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en llegar a un buen acuerdo con el gobierno de #EU para retirar el maíz transgénico sin pasar por la etapa de consultas que se ha establecido en el T-MEC que es el acuerdo que rige las relaciones México- Estados Unidos y Canadá pic.twitter.com/mBr7A0qqvm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

Este 29 de noviembre, AMLO abordó el tema del dictamen de la Reforma Electoral, además de la marcha del 27 de noviembre y Edgar Valdez, "La Barbie"; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo en la mañanera de hoy.