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¿De qué se habló en la mañanera de AMLO? Resumen del 29 de noviembre

En la mañanera de AMLO se abordaron temas como el sistema de salud en los 32 estados; este es el resumen de la conferencia de hoy 29 de noviembre.

Resumen de la mañanera de AMLO hoy 29 de noviembre de 2022

Escrito por: Azteca Noticias

Este 29 de noviembre, en la mañanera de AMLO se abordaron varios temas, como el Pulso de la Salud, entre otros. Checa el resumen de la conferencia de López Obrador ofrecida desde Palacio Nacional.

Avance de la pandemia de Covid-19 en México

La Secretaría de Salud informó en la mañanera de AMLO que existe una tendencia mundial de estabilizarse la pandemia de Covid-19. En México, en las últimas semanas se reportó un crecimiento mínimo y la hospitalización general pasó de 3 a 4% y hay una estabilidad en el porcentaje de camas con ventilador.

Actualmente hay un 84% cobertura general de vacunación contra Covid-19 en la poblaciónde de 5 años en adelante.

Ssa emite alerta por casos de meningitis

La Secretaría de Salud informó que ya se emitió una alerta sanitaria para tres lotes de morfina que se usa como anestésico, luego de casos de meningitis en Durango.

AMLO asegura que enviará ley secundaria de Reforma Electoral

El Presidente dijo que debido a que el bloque opositor anunció que votará en contra de la Reforma Electoral, que enviará la iniciativa que no es constitucional para que se combata la compra de votos y se reduzcan recursos al INE.

"Para qué espero, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna Reforma Electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales", indicó.

AMLO plantea reforma constitucional de austeridad


López Obrador anunció en la mañanera que también buscará, antes de concluya su mandato, de enviar una reforma en materia de austeridad republicana, pues criticó que consejeros y magistrados electorales ganen más que el Presidente de la República.

"Antes de que me vaya, enviaré una iniciativa de austeridad republicana, no se vale que con triquiñuelas estén ganando más de lo que gana el Presidente", dijo.

México solicita información sobre supuesta liberación de La Barbie

El Presidente indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que solicitaron información sobre la presunta liberación de Édgar Valdez, La Barbie, en Estados Unidos, luego de que un medio afirmó que ya no estaba bajo custodia.

"Hay que ver cuál fue el arreglo porque su sentencia era por varios años, aquí en el país hay denuncias presentadas, pero es todavía muy temprano, en el transcurso del día, mañana se va a saber, no nos adelantemos", pidió el mandatario.

AMLO prevé que se llegue a un acuerd con EU sobre maíz transgénico

El Presidente dijo que tiene confianza en que en el tema del maíz transgénico se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sin acudir a las consultas a través del TMEC.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

Este 29 de noviembre, AMLO abordó el tema del dictamen de la Reforma Electoral, además de la marcha del 27 de noviembre y Edgar Valdez, "La Barbie"; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo en la mañanera de hoy.