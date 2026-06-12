Disturbios, vandalismo y protestas marcan jornada de movilizaciones en CDMX

La Ciudad de México vivió este jueves una intensa jornada de movilizaciones en distintos puntos de la capital. Mientras autoridades desplegaban un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, grupos de manifestantes, encapuchados, madres buscadoras y representantes del Poder Judicial realizaron protestas para visibilizar diversas demandas.

Desde temprana hora, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se concentraron sobre Calzada de Tlalpan y División del Norte. El objetivo era impedir que los contingentes llegaran a la zona considerada de alta seguridad mediante el operativo denominado “Última Milla”.

Encapuchados provocan daños y enfrentamientos

Entre los primeros grupos en arribar estuvieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes avanzaron desde Taxqueña hasta ser detenidos por los filtros policiales.

Minutos después llegaron grupos de encapuchados que comenzaron a realizar pintas y causar daños a la infraestructura urbana. Entre las afectaciones reportadas se encuentra la ruptura de la malla perimetral del Tren Ligero.

Jornada de caos y disturbios al sur de la #CDMX por protestas de encubiertos



Un grupo de encubiertos armados con piedras, palos y artefactos explosivos desató el caos sobre la Calzada de Tlalpan y División del Norte en un intento por acercarse al Estadio Ciudad de México.



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La tensión aumentó en Avenida del Imán, donde otro contingente vandalizó una tienda de conveniencia. Durante los hechos también se registraron actos de rapiña que generaron preocupación entre comerciantes y vecinos.

Algunos habitantes de la zona expresaron su inconformidad por los daños ocasionados. Consideraron que muchas de las personas involucradas en los disturbios no formaban parte de las manifestaciones originales.

Operativo policial y saldo de la jornada

Por algunos momentos la situación pareció estabilizarse. Sin embargo, cuando varios contingentes comenzaban a retirarse, se registró un nuevo enfrentamiento sobre Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con los reportes, personas encapuchadas volvieron a lanzar objetos contra los elementos policiales, lo que provocó momentos de tensión en la zona.

Autoridades capitalinas informaron que alrededor de 200 personas embozadas participaron en los disturbios registrados durante la jornada.

Como resultado de los hechos, una mujer de 28 años fue detenida y presentada ante un juez cívico. No obstante, recuperó su libertad poco después.

Mientras tanto, jueces y magistrados realizaron una protesta en el cruce de Periférico e Insurgentes. Tras permanecer algunos minutos en el lugar, se retiraron sin mayores incidentes.

Madres buscadoras llevan su reclamo a las calles

En medio de los episodios de violencia, colectivos de madres buscadoras realizaron movilizaciones pacíficas para exigir justicia y atención a la crisis de desapariciones.

Uno de los contingentes avanzó hasta las inmediaciones de Santa Úrsula. Ahí permanecieron durante algunos minutos para visibilizar la problemática y exigir respuestas de las autoridades.

Durante la manifestación, familiares de personas desaparecidas recordaron que miles de casos continúan sin resolverse en todo el país.

Otra movilización llegó al Ángel de la Independencia. En ese punto colocaron fotografías de sus seres queridos y desplegaron mantas con mensajes de exigencia y memoria.

Las participantes señalaron que las desapariciones siguen siendo una de las principales deudas del Estado con las víctimas. Por ello, insistieron en que su lucha continuará en las calles hasta obtener respuestas y justicia.

