¿Quién es el criminal? | El Punto de VistalVazo

Podría parecer una noticia muy normal, hasta simple, sin chiste, sin mayor trascendencia.

Renunció el Secretario de Salud en Veracruz, Roberto Ramos Alor.

Pero no… es una noticia a la que tenemos que considerar como una urgencia.

La renuncia se da después de que el propio INSABI<b> </b>destapará la coladera y saliera a flote la porquería.

Resulta que el Instituto de Salud para el Bienestar hizo una cirugía mayor a la Secretaría de Salud con sede en Xalapa, Veracruz.

Esa verificación se llevó a cabo por denuncias de familiares de niños con cáncer de que los medicamentos no llegaban a las clinicas y hospitales y de que se quedaban en las bodegas.

Fue el 3 y el 4 de mayo cuando los del INSABI supervisaron en Xalapa tres almacenes de medicamentos y de material de curación; y la farmacia del hospital de alta especialidad de Veracruz, que está en el puerto.

La idea era comprobar retrasos en el abasto de medicamentos y se encontraron con el siguiente crimen.

La radiografía nos revela que los almacenes están rebasados, es decir, cuentan con gran cantidad de medicamentos y material de curación. En el área especial donde resguardan medicamentos oncológicos y antibióticos hay “una existencia de claves bastante amplia”. Son medicamentos de alto costo.

Así nada más como detalle, la Farmacia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz está saturada y no tiene control de calidad, cosa menor, no tiene termómetros para mantener los medicamentos a la temperatura indicada para que no se echen a perder.

El análisis no cuadra, por ejemplo, se hizo un rastreo de claves de medicamentos oncológicos, y no coincide el inventario de la computadora con las piezas que hay en físico.

Y si con esto todavía no nos da el “patatus”, les receto un dato escandaloso: en el almacén central de Xalapa se encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos con caducidad menor a nueve meses, fácil, están a nada de echarse a perder, a punto de caducar.

Para que esos medicamentos no se pierdan, se tendría que dar una rápida salida y oportuna distribución, solo que la burocracia no lo permite. Los procesos para registrar las salidas de los fármacos de esos almacenes no son óptimos y tardan más tiempo de lo habitual.

En la verificación, los del INSABI encontraron que por lo menos 139 claves de medicamentos que faltan en ese hospital están almacenadas en Xalapa.

Mientras esa verificación del INSABI pone a la Secretaría de Salud de Veracruz en la morgue, papás y mamás de niños con cáncer lo denuncian una y otra vez: en la Torre Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad los pequeñitos no reciben los medicamentos completos.

¿Quién es el criminal?

¿Quién es el burócrata que paraliza el proceso de salida de los medicamentos, de los almacenes a los hospitales? ¿Quién es el ciego que no ha visto, que si no agilizan el trámite caducarán esas medicinas?

¿Será otro o el mismo imbecil que permite que los medicamentos no salgan de las bodegas y que por lo tanto no sean suministrados a los pacientes y que provoca que los niños con cáncer empeoren o mueran?

¿Quién es el ratero que provocó que no coincidan los inventarios? ¿quién es el criminal?