El presidente Donald Trump redobla esfuerzos por aumentar la seguridad estratosféricamente, esto sucede en paralelo coincidentemente con una crisis donde el dólar ha perdido el 10% de su valor frente a otras divisas en tan solo cinco meses desde el inicio de Trump 2.0.

El dólar se está tambaleando como no lo había hecho en cincuenta años, y el presidente Trump celebra su prisión para migrantes con inspiración medieval, rodeada de caimanes y apodada el “Alcatraz de los caimanes”. Este centro de detención incluso tiene una línea de productos como playeras, gorras y thermos vendidos por el Partido Republicano en Florida.