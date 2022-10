“Si te vas te mato": Otro asalto a transporte en Chimalhuacán, Edomex

En el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México (Edomex), dos sujetos asaltaron a los pasajeros de una unidad de transporte del servicio público y aunque buscaron una patrulla al terminar el atraco, no hallaron ninguna y los ladrones escaparon impunemente.

La unidad de transporte circulaba sobre la avenida Venustiano Carranza, de Chimalhuacán, Edomex cuando dos sujetos le marcaron el alto.

Uno de ellos abrió la puerta del copiloto y cortó cartucho, amenaza al chofer y roba todo lo que puede; su celular, dinero y le dice: “Si te vas te mato”, mientras el conductor de la camioneta le respondía nervioso: “No carnal, no carnal”.

Mientras tanto, el otro sujeto, quien parece no llevar arma, sube a la unidad de transporte y exige a los pasajeros sus teléfonos celulares; una pasajera le reclama: "¿Por qué?” pero es tal la insistencia del otro sujeto todos entregan sus pertenencias.

Poco les importó que una niña viajara en la unidad de transporte.

Al concluir su fechoría, los asaltantes huyeron como si nada.

Los pasajeros enojados, impotentes y asustados buscaban una patrulla de la Policía Municipal pero de las autoridades, ni sus luces.

“Su p... madre, no traían nada los hijos de la chin... Si traía una pistola... Y no llega ni una pinche patrulla, no, de todos modos”, intercambiaron los usuarios de la unidad.

Con mochilazo, pasajero frustra asalto en transporte del Edomex

En agosto pasado y en la zona limítrofe de la alcaldía Iztapalapa, y el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México (Edomex) un solitario delincuente que portaba un cuchillo se fue con las manos vacías, luego de que un pasajero frustrara con un mochilazo el asalto en la unidad de transporte.

Un sujeto intentó asaltar a los pasajeros de una unidad del servicio público pero ninguno de los pasajeros le da lo que el pide a gritos; teléfonos celulares.

Finalmente, un pasajero, que se resiste a entregar el aparato, se levanta y le da un mochilazo por lo que el asaltante cae de la unidad.