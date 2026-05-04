Eduardo Lamazón: Se fue un grande de la televisión, descanse en paz

Una triste noticia embarga a quienes trabajamos en TV Azteca; se trata del fallecimiento de un querido amigo, un gran periodista deportivo, el gran Eduardo Lamazón.

Se trata de un hombre que marcó una época increíble, inolvidable en sus comentarios en las actividades deportivas, en particular con el box.

El cronista deportivo, característico por su trabajo en la narración de las peleas de box, murió a los 69 años de edad en México.

Y es que sin importar el deporte que te guste; todos extrañaremos las famosas tarjetas de “Lama, Lama, Lamita”.

Por ello, el box y desde luego, Televisión Azteca están de luto. Descanse en paz.

