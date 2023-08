Ya no son aulas sino “asambleas” y los apuntes se transformaron en “acuerdos asamblearios”... Así vienen los nuevos libros de texto gratuitos mandados a hacer por el comunista Marx Arriaga. ¡Y la cosa está color de hormiga!

En estos libros no solo se incluyen conceptos complejos para NIÑOS DE PRIMARIA (eso es lo que menos debería de preocuparnos) sino que, además, se limita el ejercicio de la libertad, se olvidan las ciencias y matemáticas y se incita al vandalismo. ¿Ah, no me creen? Vámonos por partes.

Imagen 1. Libro “Proyectos Comunitarios”. Página 214. Procedimiento para hacer una asamblea.

Imagen 2. Libro “Proyectos Comunitarios”. Página 215. Los acuerdos asamblearios serán registrados en el cuaderno.

Educación comunista que desprecia la libertad: “Esa libertad es tóxica”… dicen los libros

Por ejemplo, en los libros de SEGUNDO GRADO se obliga a los profesores a que denosten la libertad individual quesque según porque “deja de lado las herencias culturales de los pueblos” por una propuesta que dice lo siguiente:

“Habrá otras maneras de entender la libertad: una libertad colectiva, una libertad social y comunitaria que no centre su atención en una propuesta individualista, meritocrática y clasista”.

Imagen 3. Libro “Un Libro sin recetas”. Página 12: Una campaña “mediática” nos dice que lo más valioso que tenemos es la libertad

Ahora resulta que si quieres pensar diferente o aspiras a ser o hacer algo distinto a lo que dicta la comunidad serás visto como un impresentable, de acuerdo con los nuevos libros de la SEP… ¡SEPasan!

Educación que busca salidas fáciles... Y el covid ¿lo tratamos con cloro?

Otro ejemplo yace en los libros de CUARTO GRADO que hace énfasis en retomar la medicina “ancestral” y qué bueno… ¡Albricias! Pero ¿cómo tratamiento para atender el SARS CoV-2 que debido a un pésimo manejo del sistema de salud cobró miles de vidas con la COVID 19? ¿Neta?

Díganme cómo defienden esto? Explíquenme cómo normalizan este tipo de pensamiento y es, ya, parte de la educación de sus hijos? pic.twitter.com/qYdKvhsFRw — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) August 2, 2023

Tal y como lo presenta Gonzalo Oliveros, productor ejecutivo de Hechos Noche con Javier Alatorre, la medicina “ancestral” es una alternativa que pretende fomentar el indeseable de Marx Arriaga en la formación PRIMARIA de los educandos. ¡Ah, qué bonitos libros!

Educación ignorante: Y las matemáticas… ¿Pa’ qué?

Y por si fuera poco el pensamiento dogmático, místico y nada científico que contienen varios de los libros de texto gratuitos también se han dejado fuera las matemáticas.

Así lo dejó ver un trabajo elaborado por la Dirección de Investigación de Fuerza Informativa Azteca que tuvo acceso a los libros de texto gratuitos del comunista Marx Arriaga.

En el libro “Proyectos Escolares” del TERCER GRADO de Primaria se tiene un contenido de cero páginas asociadas a las matemáticas. Pero, no todo es malo… en el libro “Nuestros Saberes”, de ese mismo nivel educativo, hay 11 páginas con contenido matemático (de casi 400 páginas totales). Ni más ni menos. Y la historia se repite en todos los libros.

Imagen 4. Libro “Proyectos comunitarios” de 4° grado. Página 154: Investiguen lo que es simetría porque en este libro no viene.

Educación que libera al gobierno de responsabilidades: ¿Leyes? ¿Pa’ qué? Todo se puede negociar

Y ya que andamos por los libros de tercero, pues, en “Proyectos Comunitarios” se instruye a los alumnos que “las leyes son injustas” y en lugar de promover un cambio legislativo vía las formas institucionales y legales… el libro de Marx Arriaga propone acuerdo o negociaciones mandando al diablo el Estado de Derecho que tanta falta le hace a este país. ¡Qué barbaridad!

El gobierno sin responsabilidad de garantizar justicia, arréglenlo como puedan.

Gracias a Dios una jueza de la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva de los libros de texto gratuito, una medida cautelar que impide la impresión de estos libros hasta que se desahogue el juicio de amparo correspondiente, pero Marx Arriaga ya salió a decir que “Patria o muerte”, en lugar de escuchar a la gente, padres de familia y comunidad estudiantil que tantas veces citó en sus libros comunistas.

Con todo esto, Marx Arriaga, director de contenidos de la Secretaría de Educación Pública, SEPultó a la educación de este país… ¿O ustedes qué opinan?