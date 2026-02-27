El termómetro llegará a los 45 °C en estos estados por la intensa onda de calor que azota a México

El sol infernal comienza a despedir el invierno en México, dando paso a una de las temporadas más calientes del año. En los próximos días, una circulación anticiclónica provocará una onda de calor que afectará a varios estados del país.

¿Dónde iniciará la onda de calor en México?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ola de calor comenzó en:



Baja California Sur

Durango

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Oaxaca

Las temperaturas máximas podrían superar los 40 °C, principalmente en zonas del norte y occidente del país, marcando uno de los primeros episodios intensos de calor en este 2026.

Circulación anticiclónica provocará intenso calor en estos estados:

Como si una onda de calor no fuera suficiente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte provocará un ambiente muy caluroso en las siguientes regiones:



El termómetro alcanzará entre 35 y 40 grados en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

alcanzará entre 35 y 40 grados en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En el sureste, se registrarán temperaturas de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con sensación térmica más elevada por la humedad.

¿Habrá lluvias durante la onda de calor?

Aunque el calor prevalecerá durante el fin de semana, sí se esperan lluvias ligeras en algunas regiones.



Michoacán

Guerrero

Quintana Roo

Jalisco

Colima

Oaxaca

Chiapas

Estas precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

No obstante, se recomienda no bajar la guardia, ya que aún se prevén bajas temperaturas por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Así como heladas en regiones altas del centro del país como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Recomendaciones ante la onda de calor

Aunque aún no inicia formalmente la temporada de calor en México, esta onda se relaciona con condiciones del norte del país y la baja humedad, por lo que autoridades piden extremar precauciones ante posibles golpes de calor.

Ante las altas temperaturas, se recomienda:

