El termómetro llegará a los 45 °C en estos estados por la intensa onda de calor que azota a México
El termómetro escalará hasta los 45 grados en diversas regiones de México por una onda de calor que mantendrá temperaturas sofocantes durante el fin de semana.
El sol infernal comienza a despedir el invierno en México, dando paso a una de las temporadas más calientes del año. En los próximos días, una circulación anticiclónica provocará una onda de calor que afectará a varios estados del país.
¿Dónde iniciará la onda de calor en México?
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ola de calor comenzó en:
- Baja California Sur
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Guerrero
- Oaxaca
Las temperaturas máximas podrían superar los 40 °C, principalmente en zonas del norte y occidente del país, marcando uno de los primeros episodios intensos de calor en este 2026.
🥵 ¡Toma nota! Este jueves inicia una #OndaDeCalor en estados como #BajaCaliforniaSur, #Durango y #Nayarit.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 26, 2026
Más detalles en la imagen.⤵️ pic.twitter.com/RZFQ4JLVpH
Circulación anticiclónica provocará intenso calor en estos estados:
Como si una onda de calor no fuera suficiente, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte provocará un ambiente muy caluroso en las siguientes regiones:
- El termómetro alcanzará entre 35 y 40 grados en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- En el sureste, se registrarán temperaturas de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con sensación térmica más elevada por la humedad.
¿Habrá lluvias durante la onda de calor?
Aunque el calor prevalecerá durante el fin de semana, sí se esperan lluvias ligeras en algunas regiones.
- Michoacán
- Guerrero
- Quintana Roo
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Chiapas
Estas precipitaciones estarán relacionadas con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.
No obstante, se recomienda no bajar la guardia, ya que aún se prevén bajas temperaturas por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Así como heladas en regiones altas del centro del país como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Recomendaciones ante la onda de calor
Aunque aún no inicia formalmente la temporada de calor en México, esta onda se relaciona con condiciones del norte del país y la baja humedad, por lo que autoridades piden extremar precauciones ante posibles golpes de calor.
Ante las altas temperaturas, se recomienda:
- Tomar agua constantemente
- Evitar exposición prolongada al sol
- Usar ropa clara y ligera
- Cuidar a niñas, niños y adultos mayores