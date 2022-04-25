Frenan ejecución, con una inyección letal, de Melissa Lucio en EU

En Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de Texas frenó la ejecución de Melissa Lucio, una mujer de origen mexicano acusada de matar a su hija de tres años, 48 horas antes del cumplimiento de la condena a muerte con una inyección letal.

Después de que varios miembros del jurado se retractaron públicamente de su veredicto, la Cámara Baja del Congreso estatal ordenó examinar la posible inocencia de Melissa Lucio, quien fue condenada a pena de muerte en 2008.

Apenas la semana pasada, la mujer de origen mexicano de 53 años de edad fue puesta bajo vigilancia en la prisión de Mountainview para evitar un intento de suicidio, porque psicológicamente es muy difícil la semana previa a la ejecución.

Melissa Lucio fue condenada en 2008 por la muerte de su hija en EU

Melissa Lucio se convirtió en 2008 en la primera latina condenada a muerte en Texas tras un juicio en el que la Fiscalía la acusó de matar a su hija de una paliza; sin embargo, en el juicio la defensa aseguró que la pequeña, que tenía malformaciones en las piernas, se cayó por una escalera en la casa en la que vivían en Harlingen.

La defensa alega que Melissa Lucio, madre de 14 hijos y víctima de abusos sexuales y violencia doméstica, fue interrogada agresivamente durante cinco horas sin presencia de un abogado, lo que llevó a una confesión bajo coacción.

Mariah, la hija de Melissa Lucio, murió al caerse de las escaleras

La hija de Melissa Lucio, Mariah de dos años de edad, murió cuando tomaba la siesta, dos días después de haber sufrido una caída en las escaleras, mientras se mudaban de casa. De acuerdo con la autopsia, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

Lucio vivía con el padre de la niña, Robert Álvarez, y nueve hijos y se acababan de mudar a un nuevo apartamento cuando ocurrió el accidente en 2007.

El caso de la mujer de origen mexicano ha llamado la atención de personalidades como Kim Kardashian, Hilaria Baldwin, Susan Sarandon o Amanda Knox, la joven estadounidense que fue condenada en Italia por el asesinato de su compañera de despartamento.