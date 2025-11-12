Violencia en Guerrero: Ejecutan a Luis Alberto Rueda, funcionario municipal, mientras conducía su auto en Chilpancingo

La violencia contra funcionarios municipales continúa escalando en Guerrero. Luis Alberto Rueda Maldonado, quien se desempeñaba como Director de Vía Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo, fue asesinado a tiros esta mañana en la colonia El Tomatal, esto, aproximadamente a las 7 de la mañana sobre la calle Río Nilo.

Ataque contra Luis Alberto Rueda fue directo mientras conducía

El ataque ocurrió cuando el funcionario municipal conducía su automóvil en la colonia El Tomatal, una zona de la capital guerrerense. Sujetos armados interceptaron a Luis Alberto y le dispararon a balazos mientras se encontraba al interior de su vehículo.

Pese a ser trasladado de urgencia a un hospital privado cercano, el jefe de Vía Pública, de 42 años, murió minutos después a causa de las heridas, según reportaron medios locales.

Las autoridades de Chilpancingo y la Fiscalía General del Estado de Guerrero han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este nuevo homicidio de un funcionario público.

Cabe destacar que este ataque no ha sido el último, pues el pasado 7 de septiembre se registró el asesinato de otro funcionario del Gobierno Municipal identificado como Antonio Sánchez Malagón, quien fue ejecutado en el tianguis de la colonia CNOP de Chilpancingo.

Según autoridades, el hombre de 57 años de edad portaba una credencial que lo distinguía como agente de Gobernación. Antonio Sánchez Malagón. Tras este asesinato, el alcalde Gustavo Alarcón pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ayuda para combatir la violencia que azota en la región: “Ante los hechos registrados recientemente, hacemos un llamado respetuoso, pero firme a la Federación”, expresó a través de un comunicado.

Asimismo, a través de un comunicado, el alcalde expresó su solidaridad con la familia del edil de Uruapan, Carlos Manzo y denunció que, al igual que él, ha solicitado en múltiples ocasiones a la Federación reforzar la seguridad en la capital guerrerense, sin obtener respuesta efectiva.