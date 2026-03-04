Los recibe a balazos y después llora: Rescatan a mujer víctima de violencia en Tijuana

Un caso de violencia de género ocurrido en Tijuana, Baja California, se volvió viral luego de que una cámara de seguridad captara el momento en que un hombre disparó contra policías municipales que acudieron a rescatar a una joven, que presuntamente fue golpeada minutos antes.

La imagen se viralizó rápidamente, ya que el agresor no dudó en disparar contra los policías durante el rescate, pero, tras ser sometido, rompió en llanto mientras era detenido.

Agresor dispara contra policías en Tijuana

Los hechos ocurrieron la mañana del 26 de febrero, alrededor de las 10:00 horas, en la colonia Anexa Buena Vista, tras un reporte al 911 por una riña y presunta violencia doméstica dentro de un conjunto de departamentos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y, tras tocar la puerta, una mujer salió del lugar. En el video se puede ver cómo los oficiales esperan para ingresar al domicilio, mientras el presunto agresor comienza a gritar.

🚨🔫 En Tijuana, una mujer fue rescatada tras ser agredida por su pareja en un departamento de la colonia Anexa Buena Vista.



Al llegar, policías municipales fueron recibidos a balazos por el presunto agresor, identificado como Jonathan “N”. Los agentes repelieron la agresión y… pic.twitter.com/GhZV7XMleQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 4, 2026

Segundos después de entrar, el sujeto abre fuego contra los agentes, generando momentos de tensión. Por fortuna, logran repeler la agresión, mientras lo obligan a soltar el arma.

En el video que circula en redes sociales se escucha a uno de los oficiales gritar: “Por eso, avienta la pistola, güey”, mientras se realizaba el operativo.

Así fue detenido el agresor en Tijuana, Baja California

Luego de entregar el arma, el agresor fue rápidamente sometido por los agentes, quienes lo tiraron al suelo dentro del departamento y le colocaron las esposas.

El video, de aproximadamente cuatro minutos, también muestra cómo el detenido es escoltado por los policías mientras pide perdón y rompe en llanto.

Por otra parte, paramédicos atendieron a la víctima, quien posteriormente fue trasladada para recibir atención médica especializada y rendir su declaración ante la Fiscalía de Baja California.

El agresor fue identificado como Jonathan “N”, de 22 años, a quien se le aseguró una pistola calibre 9 milímetros abastecida con 15 cartuchos.

Violencia contra mujeres en México: una crisis persistente

Más allá de los finales felices, la violencia contra las mujeres continúa como una deuda pendiente del Estado. En México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión, ya sea física o emocional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas advierte que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia al menos una vez en su vida.

En tanto, la Red Nacional de Refugios reportó que entre enero y octubre de 2025 acompañó a 11 mil 442 mujeres y sus hijas e hijos. En promedio, cada tres horas una mujer es asesinada y 755 viven violencia familiar todos los días.