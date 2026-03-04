Detienen a regidora del Ayuntamiento de Amacuzac, en Morelos

Patricia "N", regidora del Ayuntamiento de Amacuzac, en Morelos; no obstante, las autoridades no han detallado el motivo del arresto de la funcionaria.

La servidora pública fue detenida dentro de las oficinas del ayuntamiento ubicadas en las calles José María Morelos y Pavón 17, entre la calle Emiliano Zapata y la calle Francisco Javier Mina, en la colonia Centro.

¿Qué pasó con la regidora del Ayuntamiento de Amacuzac?

Patricia "N" fue aprehendida este martes 3 de marzo de 2026 a las 12:30 horas por agentes ministeriales.

El registro de la detención indica que quedó a disposición de un juez local en el Centro de Reinserción Social Atlacholoaya.

¿Quién es la regidora del Ayuntamiento de Amacuzac detenida?

Patricia "N" es originaria de Cuernavaca, Morelos, y actualmente se desempeñaba en Amacuzac, de acuerdo con información gubernamental.

Nació el 18 de enero de 1975. Es licenciada en Educación Primaria por el Centro Regional de Educación Normal (CREN) y cuenta con más de 25 años de experiencia como docente.

Desde enero de 2025 se desempeña como primera regidora del Ayuntamiento de Amacuzac, "cargo que ejerce con responsabilidad, entrega y la firme convicción de que el progreso comienza con el trabajo cercano a la gente", afirma el gobierno de Amacuzac.