Trágica madrugada en Jalisco: Niño de 13 años muere arrollado por transporte escolar en Zapopan

La madrugada de este miércoles 4 de marzo se tiñó de tragedia en la periferia de la capital de Jalisco. En dos incidentes por separado, la imprudencia y los accidentes viales derivaron en el fallecimiento de un menor de edad en Zapopan y de una mujer adulta en Tlaquepaque, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades judiciales.

Zapopan: Fallece menor arrollado por transporte escolar

Un adolescente de tan solo 13 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta de transporte escolar en el municipio de Zapopan. El lamentable suceso ocurrió en el cruce de las calles Martel y Mirador, dentro de la colonia Valle de los Molinos.

Los detalles del reporte indican lo siguiente:



Detención inmediata: La mujer que conducía la unidad de transporte escolar fue detenida en el lugar por las autoridades municipales para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades.

Movilización: Al sitio arribaron elementos de la Comisaría de Zapopan y personal de la agencia jurídica municipal para resguardar la escena y realizar los peritajes.

Duelo familiar: En el punto del accidente, familiares y vecinos colocaron veladoras en memoria del joven, mientras la zona permanecía bajo resguardo policial.

Tlaquepaque: Conductor de 16 años atropella a mujer de 60

En un hecho simultáneo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la violencia vial cobró otra víctima. Un menor de 16 años de edad, quien conducía un vehículo compacto de color azul, atropelló a una mujer de aproximadamente 60 a 65 años en la colonia Paseo de los Parques.

Sobre este incidente se informó:

