Trágica madrugada en Jalisco: Niño de 13 años muere arrollado por transporte escolar en Zapopan
Dos accidentes viales fatales en Jalisco, ambos con la participación de menores de edad, cobraron la vida de un adolescente de 13 años y una mujer de la tercera edad.
La madrugada de este miércoles 4 de marzo se tiñó de tragedia en la periferia de la capital de Jalisco. En dos incidentes por separado, la imprudencia y los accidentes viales derivaron en el fallecimiento de un menor de edad en Zapopan y de una mujer adulta en Tlaquepaque, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades judiciales.
Zapopan: Fallece menor arrollado por transporte escolar
Un adolescente de tan solo 13 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta de transporte escolar en el municipio de Zapopan. El lamentable suceso ocurrió en el cruce de las calles Martel y Mirador, dentro de la colonia Valle de los Molinos.
Un adolescente de 13 años fue atropellado por una camioneta de transporte escolar en la Col. Valle de los Molinos en el municipio de Zapopan. La mujer que conducía la camioneta quedó detenida. Con información: Antonio Sánchez
Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/rbFVyn4yny
Los detalles del reporte indican lo siguiente:
- Detención inmediata: La mujer que conducía la unidad de transporte escolar fue detenida en el lugar por las autoridades municipales para iniciar el proceso de deslinde de responsabilidades.
- Movilización: Al sitio arribaron elementos de la Comisaría de Zapopan y personal de la agencia jurídica municipal para resguardar la escena y realizar los peritajes.
- Duelo familiar: En el punto del accidente, familiares y vecinos colocaron veladoras en memoria del joven, mientras la zona permanecía bajo resguardo policial.
Tlaquepaque: Conductor de 16 años atropella a mujer de 60
En un hecho simultáneo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la violencia vial cobró otra víctima. Un menor de 16 años de edad, quien conducía un vehículo compacto de color azul, atropelló a una mujer de aproximadamente 60 a 65 años en la colonia Paseo de los Parques.
Un menor de 16 años que manejaba un vehículo sobre la Col. Paseo de Los Parques en Tlaquepaque, atropelló a una mujer. Con información: Antonio Sánchez
Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/NvmgfIWc7z
Sobre este incidente se informó:
- Fallecimiento en hospital: Tras el impacto, la mujer fue trasladada de urgencia a una unidad de servicios médicos municipales; sin embargo, se confirmó su deceso minutos después de ingresar debido a las lesiones sufridas.
- Intervención judicial: Elementos de la policía de Tlaquepaque y personal de la Fiscalía del Estado se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones en torno al menor conductor.
- Protocolos: Las autoridades esperan los resultados de los dictámenes viales para determinar la situación legal del adolescente involucrado.