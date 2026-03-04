Subió a un mototaxi en Edomex y la hallaron muerta: cae uno por caso Ana Karen Nute

Un hombre fue detenido como presunto implicado en el caso de Ana Karen Nute Téllez, joven hallada sin vida tras ser reportada como desaparecida luego de tomar un mototaxi por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla, en el Estado de México (Edomex).

¿Quién es el presunto implicado en el caso Ana Karen Nute?

El presunto implicado fue identificado como Daniel “N”, quien es conductor de una motocicleta de transporte público de una plataforma digital y es investigado por su probable participación en los hechos que causaron la desaparición de la víctima

La joven fue vista por última vez el 28 de febrero de 2026 en el municipio de San Antonio la Isla; sin embargo, fue localizada sin vida este día a un costado de la carretera Toluca-Tenango en el municipio de Metepec.