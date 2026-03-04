Golpean brutalmente a alumno del CBTis 24 al salir de la escuela en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Un estudiante de sexto semestre del CBTis 24 en Ciudad Victoria fue víctima de un ataque violento mientras se dirigía a tomar el transporte público tras salir de clases en Tamaulipas.

La brutal golpiza ocurrió el pasado lunes 2 de marzo y dejó al estudiante, identificado como Daniel, con heridas cortantes y golpes en varias partes del cuerpo.

Alumno del CBTis 24 en Tamaulipas es golpeado brutalmente por 5 personas

Según información de la familia del estudiante, Daniel se encontraba caminando para abordar un microbús de la ruta 17 con destino a la colonia Las Playas, cuando fue interceptado por al menos cinco personas.

Entre ellos se presumen tres alumnos del mismo plantel y dos adultos ajenos a la escuela. En ese momento, los agresores lo derribaron y golpearon con un objeto metálico, mientras uno de ellos lo atacó con un arma blanca.

La familia del joven confirmó que Daniel había recibido amenazas días antes, pero no las había reportado por miedo. Sin imaginar que los agresores lo esperarían afuera del plantel.

¿Qué dicen las autoridades educativas en Tamaulipas?

Tras el ataque, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación. Por su parte, la Secretaría de Educación inició una indagatoria interna y pidió reforzar la vigilancia en los alrededores del plantel, sobre todo durante los turnos nocturnos.

Las autoridades advirtieron que, si se confirma que los agresores son alumnos del CBTis, podrían ser suspendidos. Mientras tanto, la familia exige justicia y solicita que la policía y la Guardia Estatal realicen patrullajes constantes en la zona para prevenir más incidentes.

Por su parte, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Valdez García, informó que el caso no es aislado, ya que en enero se registraron dos riñas en escuelas, incluyendo un CBTis.

|Redes sociales

Estado de salud del estudiante golpeado en Ciudad Victoria

Los reportes indican que el ataque no se habría detenido de no ser por la ayuda de las personas que transitaban por la zona, quienes auxiliaron de inmediato al alumno.

Daniel fue trasladado a un hospital, donde le realizaron estudios debido a las lesiones que presentaba. Más tarde, sus padres confirmaron que el joven se encuentra estable, pero muy afectado por la agresión.

