Niña es atacada brutalmente por perro en Coahuila; recibe 68 puntos de sutura (VIDEO)

Una niña fue brutalmente atacada por un perro de raza pastor belga malinois dentro de su domicilio en el municipio de Frontera, en Coahuila, lo que le provocó heridas de gravedad en la cabeza y obligó a su traslado urgente a un hospital, donde recibió 68 puntos de sutura tras una cirugía de emergencia.

Niña sale lesionada tras ataque de un pastor belga en Coahuila

Una niña resultó con heridas de gravedad luego de ser atacada por un perro de raza pastor belga malinois al interior de su domicilio, en el municipio de Frontera, en el estado de Coahuila.

Tras el incidente, la menor fue trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada a un hospital en Monclova, donde ingresó al quirófano alrededor de las 7:00 horas.

La cirugía de emergencia se prolongó hasta aproximadamente la 01:00 de la madrugada debido a la magnitud de las lesiones.

De acuerdo con el reporte médico, fue necesario aplicar 68 puntos de sutura en la región craneal para atender las heridas provocadas por el ataque.

Actualmente, la paciente permanece hospitalizada bajo supervisión médica. Autoridades de salud informaron que su estado es estable y continúa en observación para descartar posibles complicaciones derivadas de la agresión.

Pitbull ataca a bebé en las calles de Nueva York

El caso de Coahuila se repitió pero esta vez a un bebé, de aproximadamente 2 años de edad, resultó herido luego de que un perro de raza pitbull lo atacara en plena vía pública de Nueva York. Según los primeros reportes, el animal se lanzó contra el menor y lo mordió en una pierna.

Entre cuatro a cinco personas, lo sometieron y lo pateaban para que soltara al niño, con esfuerzo, lograron contener al perro y separarlo del menor, lo que permitió detener el ataque y poner al pequeño a salvo.

Tras el incidente, el bebé fue trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las heridas que presentó. Hasta ahora no se ha dado a conocer de manera oficial la gravedad de su estado; sin embargo, se confirmó que fue atendido de forma oportuna por el personal de salud.