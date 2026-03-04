Ana Karen Nute desapareció tras solicitar un taxi por aplicación en Edomex: esto se sabe del caso

Ana Karen Nute Téllez, una jovencita de 19 años, fue vista por última vez la noche del sábado 28 de febrero, luego de solicitar un mototaxi por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla, en el Estado de México (Edomex).

Tras más de 72 horas de su desaparición, fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias informaron que existe una posible coincidencia con el cuerpo de una mujer localizado en Metepec este martes 3 de marzo; sin embargo, continúan las labores periciales para confirmar si se trata de Ana Karen.

¿Qué se sabe de la desaparición de Ana Karen Nute Téllez?

Primeros reportes indican que la joven acudió ese sábado a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce, en San Antonio la Isla. Pero cerca de las 23:00 horas, solicitó un viaje por app para regresar a casa.

Minutos después, el viaje apareció como finalizado en la aplicación, pero Ana Karen nunca llegó a su destino y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Ana Karen Nute Téllez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda https://t.co/J9Lzxhtkkp — COBUPEM (@COBUPEM) March 3, 2026

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, Ana Karen nació el 14 de agosto de 2006, mide 1.61 metros, es de complexión mediana y tez morena clara.

Tiene el cabello negro y ojos café oscuro. Como señas particulares, cuenta con tatuajes de flores y mariposas en la muñeca izquierda, un rosario en forma de corazón y una mariposa en el antebrazo derecho, además de un lunar bajo la mejilla derecha.

Difunden video del último momento en que fue vista Ana Karen Nute

Horas después de que se reportara la desaparición, comenzaron a difundirse en redes sociales imágenes captadas por una cámara de videovigilancia.

En el video se observa a una joven, presuntamente Ana Karen, abordando una motocicleta conducida por un hombre que porta chamarra azul con detalles grises y gorra negra, lo que impide identificar claramente su rostro.

El video marca las 23:10 horas del sábado 28 de febrero, lo que coincide con el último contacto que tuvo la familia con la joven. Aunque se menciona que el servicio fue solicitado a través de DiDi, las autoridades no han confirmado más detalles del conductor o la unidad.

Localizan cuerpo en Metepec; investigan si se trata de Ana Karen Nute

De manera preliminar, este martes autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una joven en un terreno baldío del municipio de Metepec, en la zona de San Miguel Totocuitlapilco, cerca de la carretera Toluca–Tenango del Valle.

Medios locales apuntan a que el cuerpo presentaba signos de violencia y fue trasladado por personal forense. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que se trate de Ana Karen Nute Téllez.

En tanto que las autoridades continúan con las investigaciones, siendo la fiscalía quien determine la identidad y posible relación con el caso.